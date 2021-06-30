В Оренбургской области в сентябре откроется новый центр цифрового образования «IT-куб»

Алексей Вольцев

В сентябре этого года в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на базе Орского нефтяного техникума им. Героя Советского Союза В.А. Сорокина начнет работу новый центр цифрового образования «IT-куб».

Программы дополнительного образования центра направлены на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. «IT-куб» будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием.

Уже открыт набор в группы для детей 7–17 лет по шести IT-направлениям: «Программирование роботов, создание и программирование роботов и автоматизированных устройств на базе конструкторов LEGO», «Мобильная разработка от Samsung», «Программирование на Python (Яндекс.Лицей)», «Разработка VR/AR», «Кибергигиена и большие данные (BigDate)», «Основы алгоритмики и логики».

Также в настоящее время в рамках подготовки к работе в центре семь преподавателей проходят обучение по программе «Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической направленности с использованием оборудования центра цифрового образования детей «IT-куб».