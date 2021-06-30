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В Республике Мордовия подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Образование» в 2021 году

В Республике Мордовия подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Образование» в 2021 году

В столице Республики Мордовия прошло Всероссийское совещание руководителей ведомственных проектных офисов, оно было посвящено анализу промежуточных итогов реализации национального проекта «Образование» в 2021 году, информирует Минпросвещения России.

На совещании в Центре образования «Тавла» – средней общеобразовательной школе № 17 города Саранска под председательством заместителя Министра просвещения России, администратора нацпроекта «Образование» Татьяны Васильевой собрались ответственные за реализацию нацпроекта в регионах представители муниципалитетов.

Участники мероприятия проанализировали особенности реализации федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и задач нацпроекта. Один из вопросов касался Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые в рамках нацпроекта создаются в сельских школах.

Говоря о значимости национального проекта «Образование», Татьяна Васильева пояснила, что до 2024 года все сельские школы будут оснащены лабораториями естественно-научного цикла, что будет способствовать повышению качества образования. Приоритетами сегодня являются выполнение всех плановых показателей, запуск новых инновационных структур для работы по новым образовательным программам.

В ходе рабочего визита Татьяна Васильева также посетила Центр «Педагог 13.ру», познакомилась с деятельностью образовательного центра «Мира», Республиканского лицея для одарённых детей и детского технопарка «Кванториум» в городе Рузаевке.

# Общество
По материалам: edu.ru

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