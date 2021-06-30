В школах Астраханской области обновляют материально-техническую базу

Лидия Мартынова

Астраханская область второй год участвует в эксперименте по внедрению цифровой образовательной среды в рамках нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

За прошедшие два года полностью обновлена материально-техническая база в 64 школах. Образовательные организации получили ноутбуки и МФУ для управленческого персонала, компьютерное и мультимедийное оборудование, а также интерактивные комплексы для оснащения учебных классов.

В 2021 году участниками проекта стали еще 66 школ, и перечень оборудования был скорректирован.

«В инфраструктурный лист наряду с «привычной» техникой внесен сервер и IP-камера. Данное оборудование позволит обеспечить хранение в локальной сети школ документов и методических разработок учителей для использования в образовательной деятельности. Кроме того, это упростит при необходимости организацию дистанционного (смешанного) обучения», – указано в информационном релизе.

Проект предусматривает также проведение курсов повышения квалификации для педагогов, которые работают с новым оборудованием. Семинары, мастер-классы, стратегические сессии по программам развития ИКТ и процессам цифровизации проходят в региональном Институте развития образования.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» школы также получают высокоскоростной доступ в интернет. На сегодняшний момент к Всемирной паутине подключено 100% образовательных организаций региона, из них 75% посредством оптоволоконных сетей. Во всех государственных и муниципальных образовательных организациях функционирует зона свободного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi на скорости до 100 Мб/с.