В Украину на три года запретили въезд российскому актеру и телеведущему

Анастасия Иванова

В столичном аэропорту "Жуляны" пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" приняли решение запретить въезд в Украину российскому актеру и телеведущему.Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины."Россиянин 1974 года рождения прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении пограничников.Гражданин РФ покидал Украину рейсом "Киев - Варшава".Уже после оформления его вылета Госпогранслужба на три года запретила нарушителю въезд на территорию Украины, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства"."Госпогранслужба Украины готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы Украины с инициативой аннулировать иностранцу - нарушителю вида, который дает ему право на временное проживание в Украине", - отметили в сообщении.Позже сообщили, что речь идет о российском актере, телеведущем и радиоведущем Оскаре Кучере.46-летний Оскар Кучера известен по участию в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Солдаты". Актер был ведущим в телешоу на российском ТВ "Звезды сошлись".