Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Украину на три года запретили въезд российскому актеру и телеведущему

В Украину на три года запретили въезд российскому актеру и телеведущему

В Украину на три года запретили въезд российскому актеру и телеведущему
В столичном аэропорту "Жуляны" пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" приняли решение запретить въезд в Украину российскому актеру и телеведущему.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Россиянин 1974 года рождения прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении пограничников.

Гражданин РФ покидал Украину рейсом "Киев - Варшава".

Уже после оформления его вылета Госпогранслужба на три года запретила нарушителю въезд на территорию Украины, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

"Госпогранслужба Украины готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы Украины с инициативой аннулировать иностранцу - нарушителю вида, который дает ему право на временное проживание в Украине", - отметили в сообщении.

Позже сообщили, что речь идет о российском актере, телеведущем и радиоведущем Оскаре Кучере.

46-летний Оскар Кучера известен по участию в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Солдаты". Актер был ведущим в телешоу на российском ТВ "Звезды сошлись".
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

В Украину на три года запретили въезд российскому актеру и телеведущему
В Украину на три года запретили въезд российскому актеру и
AFP: США призвали ЕС повременить с введением единого цифрового налога
AFP: США призвали ЕС повременить с введением единого цифрового налога
Лиза Арзамасова рассказала о начале романа с Ильей Авербухом: "Совпадение двух людей в пространстве, времени и порывах"
Лиза Арзамасова рассказала о начале романа с Ильей Авербухом:
Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов запустил конкурс видеороликов "Хорошая история"
Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских
Программа по реконструкции и постройке школ практически сверстана – Владимир Путин
Программа по реконструкции и постройке школ практически сверстана –
Как оформить ВНЖ через покупку недвижимости в ОАЭ
Как оформить ВНЖ через покупку недвижимости в ОАЭ
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным аксессуаром для всех
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры
В Северной Осетии наставники «Кванториума-15» провели мастер-классы в пришкольных лагерях
В Северной Осетии наставники «Кванториума-15» провели мастер-классы в
"Я села на чужие трусики и забеременела": Любовь Успенская призналась, что сделала аборт в 16 лет
"Я села на чужие трусики и забеременела": Любовь Успенская
Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Место жены Федуна в Спартаке занял ведущий Первого канала
Место жены Федуна в Спартаке занял ведущий Первого канала

Топ на сегодня

Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
В Германии разбили очень редкий суперкар Ferrari (ФОТО)
В Германии разбили очень редкий суперкар Ferrari (ФОТО)
Россия впервые запустила на орбиту активный спутник комплекса "Лиана"
Россия впервые запустила на орбиту активный спутник комплекса
Финансовый гороскоп на июль 2021 года
Финансовый гороскоп на июль 2021 года
Принц Гарри почтил память матери в трогательной речи (и не забыл упомянуть принца Уильяма)
Принц Гарри почтил память матери в трогательной речи (и не забыл

Еще по теме

Российскому психологу запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
Киев запретил члену группы «А-Студио» въезжать на Украину
Отару Кушанашвили запретили въезд на Украину, и он назвал депутатов тупицами
Российскому актеру Федору Добронравову запретили въезд на Украину