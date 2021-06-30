Вячеслав Володин прибыл в Таджикистан

Анастасия Иванова

22:18 Автор: Ольга Шульга

Делегация Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным прибыла в столицу Таджикистана Душанбе, где примет участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Об этом в среду сообщает пресс-служба Думы.

Совет ПА ОДКБ пройдет 1 июля. В рамках визита также состоится встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Кроме того, на 1 июля запланированы двусторонние встречи Вячеслава Володина с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхняя палата) Республики Таджикистан Рустами Эмомали и председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Миром Рахманом Рахмани.

В заседании совета традиционно принимают участие парламентские делегации всех шести государств — членов ОДКБ (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан) и парламентов-наблюдателей Афганистана и Сербии.

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В 2019 году Вячеслав Володин посетил Таджикистан с официальным визитом, в ходе которого прошли встречи с президентом Республики Эмомали Рахмоном и Шукурджоном Зухуровым, занимавшим в то время должность председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (нижней палаты парламента)

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