Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вячеслав Володин прибыл в Таджикистан

Вячеслав Володин прибыл в Таджикистан

22:18  Автор: Ольга Шульга



Делегация Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным прибыла в столицу Таджикистана Душанбе, где примет участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Об этом в среду сообщает пресс-служба Думы.

Совет ПА ОДКБ пройдет 1 июля. В рамках визита также состоится встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Кроме того, на 1 июля запланированы двусторонние встречи Вячеслава Володина с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхняя палата) Республики Таджикистан Рустами Эмомали и председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Миром Рахманом Рахмани.

В заседании совета традиционно принимают участие парламентские делегации всех шести государств — членов ОДКБ (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан) и парламентов-наблюдателей Афганистана и Сербии.

Россия построит в Таджикистане пять школ


В 2019 году Вячеслав Володин посетил Таджикистан с официальным визитом, в ходе которого прошли встречи с президентом Республики Эмомали Рахмоном и Шукурджоном Зухуровым, занимавшим в то время должность председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (нижней палаты парламента)


Ещё материалы: Вячеслав Володин


28
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов запустил конкурс видеороликов "Хорошая история"
Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских
Программа по реконструкции и постройке школ практически сверстана – Владимир Путин
Программа по реконструкции и постройке школ практически сверстана –
Как оформить ВНЖ через покупку недвижимости в ОАЭ
Как оформить ВНЖ через покупку недвижимости в ОАЭ
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным аксессуаром для всех
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры
В Северной Осетии наставники «Кванториума-15» провели мастер-классы в пришкольных лагерях
В Северной Осетии наставники «Кванториума-15» провели мастер-классы в
"Я села на чужие трусики и забеременела": Любовь Успенская призналась, что сделала аборт в 16 лет
"Я села на чужие трусики и забеременела": Любовь Успенская
Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Место жены Федуна в Спартаке занял ведущий Первого канала
Место жены Федуна в Спартаке занял ведущий Первого канала
Молодые люди смогут посещать учреждения культуры по новой «Пушкинской карте» – Владимир Путин
Молодые люди смогут посещать учреждения культуры по новой «Пушкинской
В Республике Мордовия подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Образование» в 2021 году
В Республике Мордовия подвели промежуточные итоги реализации
Президентом РАО избрана экс-министр просвещения Ольга Васильева
Президентом РАО избрана экс-министр просвещения Ольга Васильева

Топ на сегодня

Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
В Германии разбили очень редкий суперкар Ferrari (ФОТО)
В Германии разбили очень редкий суперкар Ferrari (ФОТО)
Николь Шерзингер путешествует с бойфрендом Томом Эвансом по Европе
Николь Шерзингер путешествует с бойфрендом Томом Эвансом по Европе
Финансовый гороскоп на июль 2021 года
Финансовый гороскоп на июль 2021 года
Россия впервые запустила на орбиту активный спутник комплекса "Лиана"
Россия впервые запустила на орбиту активный спутник комплекса

Еще по теме

Володин встретится с президентом Таджикистана Рахмоном в Душанбе
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом
Делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Таджикистан
Следующая сессия Парламентской ассамблеи ОДКБ может пройти в Душанбе