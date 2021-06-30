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Военнослужащим Управления спецпрограмм Президента хотят разрешить использование физической силы при задержании

Военнослужащим Управления спецпрограмм Президента хотят разрешить использование физической силы при задержании

00:12  Автор: Александра Чигринская


Законопроект: № 1179311-7



Сотрудникам федерального органа, контролирующего мобилизационную подготовку в России, хотят дать больше полномочий. Такой законопроект вошёл в примерную программу работы Госдумы на период осенней сессии 2021 года.

Документ, разработанный членами Комитета Госдумы по обороне во главе с депутатом Владимиром Шамановым, должен усилить охрану спецобъектов мобилизационного назначения.

Сейчас этим занимается Главное управление спецпрограмм Президента (ГУСП), которое, в случае принятия законопроекта, сможет отслеживать грузы, ввозимые на секретную территорию, устанавливать границы охранных, запретных и специальных зон, в пределах которых посторонние работы запрещены, а также сбивать пролетающие над спецобъектом беспилотники.

Кроме того, сотрудникам ГУСП разрешат использовать оружие, физическую силу и оборонную технику в необходимых случаях, установленных специальным регламентом, который тоже только планируют создать.

Управлению спецпрограмм президента хотят разрешить сбивать беспилотники


Чтобы секретная информация о деятельности спецобъектов не выходила за их пределы, перед началом работы все военнослужащие, работники ГУСП и федеральные государственные гражданские служащие должны будут пройти тестирование, определяющее уровень подготовки и процесс оформления спецдопуска к государственной тайне.

Напомним, что лицам, проходящим военную службу в Главном управлении спецпрограмм Президента с 31 декабря 2017 года, выплачивают пенсию в ФСБ.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#безопасность

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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