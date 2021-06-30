Воронежская облдума подготовит поправки об актуализации экологических законов

Алексей Вольцев

17:11 Автор: Иван Рощепий

Воронежская областная Дума подготовит предложения по актуализации природоохранного законодательства и направит их в Госдуму, заявил спикер палаты региона Владимир Нетёсов по итогам встречи с руководителем Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора Алексеем Карякиным. Об этом пишет Infox.ru.

Карякин рассказал Нетёсову, что в адрес службы поступает множество обращений о том, что, согласно действующей формулировке части 13 статьи 65 Водного кодекса РФ, ширина прибрежной защитной полосы водотоков, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, устанавливается на всей длине в размере 200 метров. При этом, по мнению заявителей, более разумным и эффективным было бы установление прибрежной защитной полосы не на протяжении всей реки, а именно на тех участках, где располагаются места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов.

Минприроды добавило в методики расчёта вредных выбросов почти 100 новых вариантов

Кроме того, по словам чиновника, спорные ситуации возникают при сборе, обработке и утилизации отходов животноводства. Минприроды и Минсельхоз ранее подготовили развёрнутые разъяснения по обращению с ними, однако они до сих пор не закреплены надлежащим образом.

«Кроме того, управлением фиксируется злоупотребление со стороны животноводческих предприятий, когда в поля вносятся непереработанные или недостаточно обработанные отходы, в результате чего происходит затухание и деградация почвы, в них попадают гельминты и иные вредоносные бактерии», — констатировал Карякин.

«Обозначенные вопросы являются важными не только для Воронежской области, а в целом для страны, при этом затрагиваемая их регулированием хозяйственная деятельность выступает одной из ключевых для Центрально-Чернозёмного региона», — отметил, в свою очередь, Владимир Нетёсов.

Спикер сообщил, что региональные депутаты детально проанализируют данные вопросы и подготовят предложения в Госдуму по актуализации природоохранного законодательства.

167