Завтра отменяется мораторий на рынок земли в Украине - Шмыгаль

Влада Некрасова

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что завтра отменяется мораторий на рынок земли в Украине. По его словам, нет ни одной успешной страны, где действовал бы такой мораторий.Об этом он заявил на заседании правительства.По его словам, украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться."Это то, что закреплено в Конституции, но фактически было невозможным из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли. С завтрашнего дня его не будет и в Украине", - заявил он.Напомним, что с 1 июля можно будет продавать землю гражданам Украины, физлицам, не более 1 га в одни руки. До этого закон позволял продавать участки земли только до 2 га.После открытия рынка земли в Украине начнет действовать мораторий на продажу земли на оккупированных территориях. Его могут отменить только после деоккупции.