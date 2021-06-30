Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»

Вадим Карасев

Заботиться о будущем урожае необходимо на всех этапах роста, от семечки в земле, до сбора полноценного урожая. Компания «ОРТОН» реализует препараты от вредителей и болезней растений по все территории Российской Федерации. Отныне всем желающим, как дачникам, так и производственным компаниям, доступны качественные препараты для регулирования роста растений.

«ОРТОН» – надежный и проверенный партнер

Крупнейший российский производитель «мягких» и абсолютно безвредных препаратов для регулирования и повышения урожая осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 24 лет. За такой серьезный срок компания зарекомендовала себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда предоставляет высококачественную продукцию по самым низким ценам от производителя, гарантированно выполняя свои обязанности перед клиентами.

Натуральные вещества, используемые для повышения урожайности, не содержат так называемой «жесткой химии». Весь эффект реализуемых препаратов сводится к раскрытию потенциала той или иной культуры растения. Как правило, для этого используются естественные регуляторы роста и прочие физиологически активные вещества и их компоненты.

Широкий ассортимент продукции можно компании «ОРТОН» можно просмотреть в каталоге на официальном сайте по ссылке https://orton.ru/. В соответствующих разделах представлена вся доступная клиентам информация о покупке, способах оплаты и доставке продукции по всей территории России специализированными логистическими службами.

Натуральное сырье и качественные компоненты

Основная идея компании «ОРТОН» при создании компонентов роста, удобрений и препаратов против вредителей – это использование исключительно натурального сырья. Всевозможные микроэлементы и аминокислоты способны защитить ваши растения от грибковой атаки и полностью искоренить вредоносные бактерии. А такие природные компоненты, как смола и прополис – придают силы и способствуют заживлению поврежденных ростков, особенно на начальном этапе роста.

Вся продукция проходит необходимые испытания в лабораторных условиях, а также практические тесты на эффективность в различных климатических условиях. На завершающем этапе препараты подлежат обязательной сертификации. Вся необходимая документация размещена на официальном сайте компании «ОРТОН».

ООО «ОРТОН»

Контактная информация:

Адрес: Московская область, 141202, г. Пушкино, ул. Институтская, дом 15А

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