Аграрии смогут застраховаться от стихийных бедствий

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

06:07 Автор: Ольга Шульга

Аграрии получат страховые выплаты в случае гибели урожая при ЧС природного характера. Соответствующий закон вступает в силу 1 июля.

Также закон установил размер субсидии, перечисляемой на возмещение части затрат на уплату страховой премии по объекту сельхозстрахования.

С 1 июля 2021 года она составит 80 процентов. В таком размере для малых аграриев она сохранится до 2023 года и затем начнёт снижаться на 10 процентов ежегодно — до 50 процентов в 2025 году. Для крупных предприятий уменьшение начнётся через год, размер субсидии составит 50 процентов уже к 2024 году.

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Кроме того, закон предусматривает создание фонда компенсационных выплат. Его будут формировать за счёт отчислений, которые страховщики делают из части полученных премий. Размер переводов каждый год будет устанавливать объединение страховщиков, но он должен быть не менее пяти процентов от полученных премий.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

#сельское хозяйство #страхование

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