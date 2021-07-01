Анастасия Решетова призналась, что никогда не выйдет замуж за мужчину без денег

Вадим Карасев

Судя по инстаграму 25-летней Анастасии Решетовой, уровень жизни модели — "выше среднего по стране". Дорогие автомобили, джеты и люксовые бренды часто можно увидеть на снимках телеведущей. Такого же уровня жизни она ждет и от своего будущего избранника. Так, рассуждая на тему неравного брака, Анастасия не удивила поклонников своим умозаключением. Отвечая на вопрос фолловера, сможет ли она выйти замуж за человека, который подходит по всем параметрам, кроме денежного, она категорично ответила:

Нет, зачем? Чтобы я его содержала? Давайте честно. Это практически 90% гарантия недолговечного брака. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)





Отношения Анастасии, завершившиеся в прошлом году расставанием, едва ли относятся к этому случаю. Она встречалась с рэпером Тимати около шести лет. Помимо того, что экс-возлюбленный Решетовой — высокооплачиваемый артист, он также известен как щедрый ухажер. О его щедрости недавно рассказывала победительница шоу "Холостяк" Катерина Сафарова, которой Тимати презентовал кольцо стоимостью 22 миллиона рублей. Да и сама Анастасия не раз демонстрировала подарки от Тимати, будучи еще в отношениях с ним.

Уже после расставания Анастасия рассуждала о том, каким может быть ее будущий избранник.

Да нет идеальных. И всем надо это принять, перестав искать "принцев на белом коне". Путь он будет не принцем, а драконом, но любимым. Я знаю точно, что смогу быть только с очень сильным человеком, так как у меня характер аналогичный,

— заявляла Анастасия в конце прошлого года.





Сильный и хорошо зарабатывающий — список требований к мужчине у Анастасии не уменьшается с течением времени.

Надо заметить, что обладательница звания "Первая вице-мисс Россия — 2014" и сама не отказывается от работы. Весной она попробовала себя в роли ведущей телешоу "Топ-модель на ТНТ", а недавно дебютировала в качестве певицы. Также она владеет сетью салонов красоты и занимается коммерческой рекламой в своем инстаграме. Похоже, она не нуждается в какой-либо финансовой помощи со стороны бывшего возлюбленного.

Ходят слухи, что после Тимати у Анастасии уже случались отношения. Появлялась информация, что ради избранника Анастасия даже перешла в ислам и сменила имя. Однако модель никак не подтверждала эти предположения.

Для Анастасии пока главным мужчиной остается ее полуторагодовалый сын Ратмир, которого они с Тимати воспитывают совместно. Хотя по поводу ребенка у пары порой возникают разногласия, Анастасия и Тимати сохранили хорошие отношения.







