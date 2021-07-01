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Анжелика Варум дала редкое интервью и рассказала о браке с Леонидом Агутиным

Анжелика Варум дала редкое интервью и рассказала о браке с Леонидом Агутиным

52-летняя Анжелика Варум редко общается с журналистами, но на днях в журнале "Коллекция Караван историй" вышло интервью с певицей, в котором она разговорилась и о семейной жизни с 52-летним Леонидом Агутиным. Вместе они с 1997 года, а в 2000-м оформили свои отношения официально.

Певица призналась, что долгие годы семейной жизни не обошлись без трудностей, а первые годы совместной жизни и вовсе стали испытанием чувств на прочность.

Период притирки и привыкания к проживанию на одной территории стал для меня настоящим испытанием, несмотря на схожесть во взглядах и удовольствие в общении. Приходилось часто идти на уступки и искать компромиссные решения. На это уходило неожиданно много энергии. Чувствовала себя как на войне. И на этой войне мы с мужем то сдавали, то опять отвоевывали свои позиции до тех пор, пока не разобрались каждый в своих правах,

— призналась певица.


Леонид Агутин и Анжелика Варум

Семья — это процесс. В нем есть место всему: любви и ненависти, малодушию и подвигу, предательству и прощению. Нет места только равнодушию. Равнодушие — самое страшное, что может постичь семью,

— поделилась своим опытом Варум.


Напомним, что в апреле этого года Леонид Агутин признался в измене Анжелике — случилось это на фестивале "Новая волна" в 2011 году, когда на одной из вечеринок музыкант целовался с неизвестной ему девушкой.

Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли,

— признался музыкант в интервью на YouTube-канале Юрия Костина.

Анжелика также рассказала, что свободный и независимый характер не может стать помехой в отношениях с мужчинами.

Всю свою сознательную жизнь, лет с 24, я была финансово независима и зарабатывала на всю свою семью. А мой муж, в свою очередь, содержал нашу с ним семью. Когда я почувствовала, что не могу больше выдерживать те нагрузки, которые диктует моя профессия, и зарабатывать как прежде, муж не задумываясь взял на себя ряд моих финансовых обязательств. Так что теория о том, что свободных и независимых женщин выбирают мужчины безответственные, в моем случае не выдерживает критики. Более того, я уверена, что именно мои свобода и независимость всегда были одним из главных стимулов для мужа. А я, в свою очередь, знала, что могу на него положиться,

— поделилась Анжелика.


Леонид Агутин и Анжелика Варум с дочерью

Певица также добавила, что их дочь Лиза, похоже, унаследовала эти качества.

Эта тема не стоит для нее так остро, как для нас — детей, прошедших тоталитарный режим, пионерию, комсомолию, лицемерие, вранье и подавление любых ярких проявлений личности. Но ее стремление к самостоятельности и независимости меня восхищает,

— призналась Анжелика.

Певица также рассказала, что ее больше всего восхищает в собственном муже.

Талант. А еще сентиментальность. Раньше он это тщательно скрывал. А теперь, не стесняясь, может заплакать от пронзительных стихов, музыки, спектакля, книги, фильма. От эстетического и, будете смеяться, даже кулинарного удовольствия... Человек, который способен настолько мощно чувствовать, особенный для меня,

— рассказала певица.


Варум также призналась, что скептически относится к всевозможным "женским уловкам", например, стремлении показаться слабой в глазах мужчины.

В долгосрочных близких отношениях никого невозможно обмануть. В этом смысле женщины часто переоценивают свои актерские способности, оскорбляя тем самым мужской интеллект. Мужчины готовы играть в любую предложенную вами игру, но только в том случае, когда правила этой игры их полностью устраивают, и до тех пор, пока эта игра будоражит их воображение,

— заявила Варум.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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