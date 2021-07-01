Астропрогноз на июль 2021 года

Вадим Карасев

Астропрогноз на июль поможет легко пережить все проблемы грядущего месяца и преуспеть в той сфере, что для вас наиболее важна. Эксперты отмечают, что начинается благоприятное время.

В июле звезды и планеты в основном будут находиться в довольно благоприятном положении, поэтому многим из нас удастся найти свое истинное предназначение. Ускорить этот важный процесс помогут три духовных способа. Помните о том, что очень важно понять, какова ваша высшая цель. В таком состоянии будет проще искать новые увлечения и работу, ставить правильные задачи.

Овен

У Овнов самой важной сферой жизни в июле можно считать любовь. Всем, кто находится в поисках, астрологи рекомендуют пользоваться камнями для привлечения любви. Тем, кто в отношениях, можно сетовать на удачу. Звезды помогут преодолеть трудности и прийти к гармонии с близким человеком. В сфере финансов Овнам будет везти чуть меньше, поэтому стоит опираться на здравый смысл, а не на предчувствия. Июль — крайне благоприятное время для путешествий, смены обстановки, посещения незнакомых мест, новых знакомств и развлечений.

Телец

У Тельцов будет очень много новых возможностей, но фортуна не всегда будет рядом. Привязать ее к себе крепко-накрепко не получится, но зато получится преодолеть препятствия на пути при помощи своего богатого жизненного опыта. Нужно лишь укреплять биополе. Делать это можно несколькими способами — специальными упражнениями, прогулками на природе, общением с близкими, релаксацией. В конце месяца можно ждать приятных сюрпризов: повышения зарплаты, больших скидок в магазинах, приятных знакомств.

Близнецы

У Близнецов в июле появятся новые задачи и заботы. Возможно, что времени не будет хватать на все сразу, поэтому людям этого Знака астрологи советуют составлять четкий план на каждый день. Главное сейчас — избегать энергетического истощения. В июле могут происходить события, которые придется пережить впервые. Это значит, что появится новый жизненный опыт, который в будущем сыграет положительную роль в формировании судьбы Близнецов. Если есть возможность взять отпуск, то лучше брать его именно в июле, хотя и в рабочем режиме Близнецам будет тоже довольно комфортно.

Рак

Раков ожидает теплота и любовь со стороны второй половинки и родственников. Это будет прекрасное время для семейных посиделок, приключений. Раки также станут мудрее, поскольку смогут узнать нечто очень важное. Источником полезного опыта будут не только события, но и сами люди. Также звезды с планетами могут оказать Ракам помощь в поиске своих скрытых возможностей. Словом, июль — месяц, в который Раков ожидает много важного и интересного. Первостепенная задача Раков — дарить приятным им людям доброту и ласку в ответ.

Лев

Июль — время очищения для людей этого Знака. Львам удастся избавиться от вредоносных установок, а также позитивно преобразить свою жизнь в целом. В июле можно и даже нужно сделать генеральную уборку в доме, сделать перестановку, приступить к ремонту или наконец завершить его. Астрологи отмечают, что в июле можно смело отправляться в дальнюю дорогу — как в одиночку, так и вместе с близкими людьми. Находясь в длительном уединении, Львы могут построить непреодолимую стену между собой и родственниками. Так делать не стоит.

Дева

Это очень благоприятный месяц для Дев, которые занимают высокие должности, руководят людьми или работают в сфере, где нужно постоянно искать новых клиентов. В любом случае, представителям данного Знака полезно будет ознакомиться с эффективными техниками и секретами убеждения людей. Новый месяц подарит Девам практически неограниченные возможности. Астрологи дают Девам особые наставления в плане здоровья и настроения: этим людям стоит фокусировать внимание на физической активности, правильном питании.

Весы

У Весов ожидается очень яркий и светлый месяц. Жизнь начнет радовать больше, чем в июне. Это прекрасная пора для того, чтобы заняться своей кармой. Очистить ее помогут три полезных способа. Благодаря этому Весы получат больше удачи, смогут более эффективно влиять на свою судьбу и меньше разочаровываться. Им не понадобится занимать оборонительную позицию. Можно будет чуточку расслабиться и насладиться общением, жизнью, развлечениями. Весы сами вольны выбирать самую важную сферу, на которой можно сфокусировать внимание.

Скорпион

Скорпионам откроются новые двери в сфере любви. Любовные талисманы станут прекрасными помощниками для тех, кто в поисках и для тех, кто уже в отношениях. Всем, кто активно пытается найти любовь, лучше выйти из социальных сетей и начать знакомиться в живую. Инициативность будет полезной и в сфере денег, работы, бизнеса. Если очень хочется изменить жизнь, то придется встать с дивана. Отвлечься от рутины поможет небольшая смена обстановки. На выходных можно начать заниматься чем-то новым, найти новое хобби.

Стрелец

У Стрельцов начало месяца будет чрезмерно спокойным. Не появится должного уровня мотивации и желания двигаться вперед. Эта энергетическая тяжесть приведет к тому, что будет тяжело заниматься различными делами. Придется заставлять себя работать. Финансовая удача на время покинет Стрельцов. Раскрыть денежный канал и раньше вступить в борьбу за место под Солнцем им помогут специальные мантры, обряды и практики. В июле цель оправдывает средства, поэтому можно жертвовать другими сферами ради успеха в работе, но только не здоровьем.

Козерог

Козероги относятся к Знакам Зодиака, которые не прощают обиды. Как известно, неумение прощать крайне негативно сказывается на энергетике человека. В июле нет места обидам и отрицательным эмоциям. Они будут тянуть Козерогов вниз, неминуемо сталкивая их с новыми и новыми испытаниями. Их хваленая усидчивость может испариться. Именно поэтому важно идти на диалог с людьми, а не копить в себе все плохое, заставляя свое биополе слабеть. Открытость и доброта откроют перед Козерогами новые двери в любви, работе.

Водолей

У Водолеев все будет в относительном порядке, но появится угроза со стороны недоброжелателей и врагов. Пять простых оберегов для дома и семьи помогут уберечь Водолеям себя и своих близких от негативной энергетики со стороны ненавистников. В целом взаимодействие с такими людьми изрядно расшатает им нервы, поэтому на выходных лучше полностью абстрагироваться от того, что происходило в рабочие дни. Также астрологи советуют людям этого Знака не предавать свои убеждения ради легкой наживы.

Рыбы

У Рыб ожидается очень много интересного в этот светлый и благоприятный месяц. Например, они могут повстречать свою любовь или встретить на пути человека, который полностью изменит их жизнь, станет духовным наставником или лучшим другом. В связи с этим важно помнить о шести признаках действительно важного человека. Астрологи советуют делать внеплановые сюрпризы для близких и второй половинки. В таком случае судьба тоже будет делать нечто подобное и для самих Рыб.