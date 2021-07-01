Борьба с олигархами: Рада одобрила закон Зеленского за основу

Алексей Вольцев

Верховная рада одобрила за основу закон президента Владимира Зеленского об олигархах. Народные депутаты поддержали проект закона №5599.Закон дает определению тому, кто такой бенефециар, пособник, контролер, связанное лицо.Чтобы гражданина признали олигархом, он должен соответствовать трем из четырех следующих критериев:участвовать в политической жизни;иметь значительное влияние на СМИ (в том числе интернет-СМИ);быть бенефициаром или контролировать природную монополию или бизнес, занимающий монопольное положение на одном из рынков на протяжении минимум года;общая стоимость его активов превышает 2,19 млрд гривен или около 80 млн долларов.Решение о признании лица олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.Решение вступает в силу со дня официального опубликования указа главы государства о введении его в действие и является обязательным к исполнению.В законе прописано создание реестра олигархов, который будет доступен на сайте СНБО. Включенным в реестр лицам запрещают осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий и быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.Для них предусмотрели также обязательство подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.Общение официальных лиц с олигархамиВ случае, если президент, члены Кабмина, депутаты Рады, главы местных госадминистраций, начальники правоохранительных органов, чиновники категории "А", руководство Нацбанка, Антимонопольного комитета вступят в контакт с олигархом (или его представителем), они будут обязаны не позже следующего дня подать "декларацию о контакте".Закон определяет, что контактом является любая встреча или разговор, в том числе в режиме онлайн. В декларации о контакте надо будет сообщить дату и место встречи или разговора, их краткое содержание. Декларации будут публичными.Если контакт состоится на судебных заседаниях или официальных мероприятиях, которые транслируются в прямом эфире или инициированы госорганами, то декларацию можно не подавать.Исключение из реестра олигарховСНБО может исключить лицо из реестра олигархов на основании заявления гражданина, включенного в реестр, и представленных им документов, сведений, подтверждающих отсутствие у него признаков принадлежности к олигархам.Физлицо могут исключить из списка, если оно будет попадать меньше чем под три критерия, определенных этим законопроектом.Если после принятия закона, но до его вступления в силу олигарх продаст принадлежащее ему СМИ лицу с "небезупречной репутацией", то его все равно будут расценивать как того, кто оказывает влияние на данное СМИ.В законе прописано, что будет считаться "небезупречной репутацией":наличие судимости,попадание в украинские или международные санкционные списки,задолженности по уплате налогов,покупка СМИ (или намерение купить) по цене намного ниже рыночной или за средства непонятного происхождения,систематическое нарушение законодательства.Закон об олигархах введут в действие спустя полгода после его принятия. Он будет действителен в течение 10 лет.Напомним, комитет по нацбезопасности рекомендовал ВР одобрить за основу закон главы государства об олигархах.