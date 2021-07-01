Чиновников с двойным гражданством попросят на выход

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

01:07 Автор: Марина Третьякова

Через полгода в структурах государственной службы не должно остаться сотрудников, имеющих гражданство или вид на жительство в другой стране. Это предписано законом, который вступает в силу 1 июля.

Документ вносит поправки в целый ряд законов, регулирующих работу в госструктурах. Скорректированные нормы отвечают новым установкам Конституции.

Во многих органах власти и до этого нельзя было работать людям, имеющим паспорта других стран. Однако под ограничение не подпадал вид на жительство в чужом государстве — теперь это исправлено.

Согласно поправкам, губернаторы и их замы, региональные министры, судьи, депутаты законодательных собраний, мэры и главы других муниципальных образований, сотрудники местных администраций теперь могут иметь только один паспорт — с двуглавым орлом о трёх коронах. Также единственно российское гражданство должно быть у председателя Центрального Банка РФ и его заместителя, а также у руководства и аудиторов Счётной палаты.

Спикер Совфеда назвала важнейшие законы весенней сессии

Во все силовые структуры и раньше не принимали людей с гражданством другой страны. Иностранцы могут только служить по контракту в Вооружённых силах РФ, бывают и другие исключения, например, для сотрудников разведки. В остальных случаях в силовых структурах могут служить только россияне. Это относится к Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, СКР и ФСИН. Такие же правила действуют для приставов, таможенников и полицейских. Теперь для всех них добавился ещё один запрет — иметь вид на жительство в другой стране.

Кроме того, только одна гражданская принадлежность может быть у омбудсменов, чрезвычайных полномочных послов и супруг дипломатов, а также у капитанов морских портов.

На жителей Крыма, ставших российскими гражданами, этот закон не распространяется. Остальные россияне с ещё одним гражданством в исключительных случаях всё же могут быть приняты на госслужбу, но только если должность не предполагает доступа к государственной тайне. Гражданским служащим, которые не могут избавиться от второго гражданства по не зависящим от них причинам, позволят сохранить работу. Этим исключением не смогут воспользоваться лишь прокуроры и главы федеральных министерств и ведомств.





Читайте также:

• Кирилл Кабанов: Ответственность за утаивание второго гражданста — хорошая антикоррупционная мера • Путин посоветовал чиновникам прочитать сказку про Колобка

Чиновники, у которых сейчас есть ещё одно гражданство или вид на жительство, могут работать ещё полгода. Но в течение десяти дней они обязаны сообщить начальству о связях с другими странами, а в течение двадцати дней — представить документы, которые подтвердят их намерение и сам отказ от иного гражданства или вида на жительство. В противном случае через полгода их уволят.

Отметим, в поправках не упоминаются премьер-министр и федеральные министры, потому что после обновления Конституции был принят новый закон об исполнительной власти, где прописали и все новые ограничения в части иного гражданства.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

#госслужба

23