Деревянный жезл в форме змеи, сделанный четыре тысяч лет назад, найден в Финляндии

Вадим Карасев

В отложениях озера Раутаярви, недалеко от города Ярвенсуо на юго-западе Финляндии, был найден деревянный жезл, вырезанный в форме змеи. Радиоуглеродное датирование показало, что древесина для жезла была срублена в позднем неолите, около 2471–2291 годов до н. э.

Археологический памятник на берегу озера был открыт в 1950-х годах случайно, при землекопных работах. Первой находкой стало весло, относящееся к периоду 3331–2462 годов до н. э., спустя десятилетия последовали другие находки, в том числе лопатка с ручкой, вырезанной в форме головы медведя. Деревянные изделия сохранились благодаря переувлажненной почве. На большей части территории Финляндии почва очень кислая, так что в ней не сохраняются органические материалы, поэтому водно-болотные угодья, представляют собой бесценный археологический ресурс.

Новые раскопки начались в 2020 году, через 35 лет после предыдущих. Деревянную змею нашли лежащей на правом боку в слое торфа примерно на 60 см ниже поверхности. Жезл имеет длину 53 см и толщину 3 см в самом широком месте. Он был вырезан из цельного куска дерева. На одном конце изображена голова змеи с открытым ртом, плавные изгибы передают характерные движения змеи. Противоположный конец сужается, как змеиный хвост.

Фото: Satu Koivisto/Antiquity Publications Ltd.

Хотя змея не была распространенным мотивом в искусстве неолита Северной Европы, существуют наскальные рисунки, изображающие змей, в том числе с открытым ртом. По крайней мере на двух доисторических наскальных рисунках в Финляндии изображен мужчина, держащий посох, напоминающий нынешнюю находку. Как полагают, эти рисунки представляют собой изображения шаманов с ритуальными посохами. Изображения извивающихся змей есть в России — среди петроглифов Онежского озера и Кольского полуострова, а на побережье Белого моря найден петроглиф, изображающий человека, рядом с которым ползет змея. Сохранились предания, что саамские шаманы могли превращаться в змей.

Археолог из Хельсинкского университета Антти Лахелма говорит: «Кажется, существует определенная связь между змеями и людьми. Это напоминает северный шаманизм того исторического периода, когда змеи играли особую роль в качестве духов — помощников шамана… Даже несмотря на то, что временной промежуток огромен, возможность дразнит: вдруг у нас в руках оказался жезл шамана времен неолита?»

Описание находки опубликовано в журнале Antiquity.