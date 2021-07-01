Для омских школьников организовали профильную аграрную смену

Влада Некрасова

В Омской области состоялась трехдневная очная аграрная смена для 34 ребят 7–8-х классов из 26 муниципальных районов региона, знакомящая их с деятельностью агрономов, ветеринаров, фермеров и других специалистов аграрного сектора. Цели мероприятия – профориентация школьников, формирование у них исследовательских умений, навыков взаимодействия и самореализации, сообщает Министерство образования Омской области.

В рамках смены школьники приняли участие в профессиональных пробах Омского аграрно-технологического колледжа, познакомились с одним из старейших учебных заведений Омской области – Омским государственным аграрным университетом имени П.А. Столыпина – и его структурными подразделениями, получили полезные советы по вопросам грантовой поддержки юных фермеров.

Ребята в том числе работали с современным оборудованием для определения качества сельскохозяйственной продукции и тренажером-симулятором по управлению трактором, побывали на ферме домашних животных, приняли участие в интеллектуальной игре по ботанике и получили опыт выращивания тепличных культур.

«Особый интерес у ребят вызвала селекционная станция, на которой все участники побывали в роли селекционеров по выведению нового сорта пшеницы. Ребята самостоятельно выполнили гибридизацию растений для выведения нового сорта», – отметили в Институте развития образования Омской области.

Институт развития образования Омской области организует и проводит профильные смены для обучающихся Омской области с 2019 года.