Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Двенадцать редких карликовых свиней выпущены на волю в Индии

Двенадцать редких карликовых свиней выпущены на волю в Индии

В индийском национальном парке Манас, близ границы с Бутаном, в последнюю неделю июня были выпущены в дикую природу двенадцать выращенных в неволе карликовых свиней в рамках программы по спасению вымирающего вида.

Карликовая свинья (Porcula salvania) была открыта британским этнологом и натуралистом Брайаном Ходжсоном в 1847 году в индийском Сиккиме. Ее рост не превышает 20–25 см, а длина — 45,5–51 см. Весит карликовая свинья всего 3,2–5,4 кг, что делает ее самым мелким представителем своего семейства. Карликовые свиньи обитают на влажных лугах в предгорьях Гималаев на высотах до 300 метров над уровнем моря. Они сооружают гнезда, выкапывая небольшую яму и засыпая ее растительностью. В этих гнездах они пережидают дневную жару. Питаются клубнями, насекомыми, грызунами и мелкими рептилиями.

Когда-то они были распространены от Уттар-Прадеша через Непал, Бангладеш, север Западной Бенгалии до Ассама. Но из-за сокращения пригодной среды обитания и охоты численность карликовых свиней резко сократилась, и к 1960-м годам ученые предполагали, что этот вид совсем исчез. Однако в 1971 году карликовые свиньи вновь были обнаружены в штате Ассам. Сейчас единственная популяция, живущая в национальном парке Манас, насчитывает до 300 карликовых свиней.

В рамках программы сохранения карликовых свиней (Pygmy Hog Conservation Programme, PHCP) представителей этого вида выращивают в неволе в специальных питомниках. Программу поддерживают Фонд охраны дикой природы Джеральда Даррелла, Департамент лесов штата Ассама, группа специалистов по диким свиньям Международного союза охраны природы, Министерство окружающей среды Британского Содружества, а также неправительственные организации Aaranyak и EcoSystems India. Проект был начат в1996 году, когда шесть свиней — два самца и четыре самки — были пойманы в районе Бансбари национального парка Манас для запуска программы разведения. Первые реинтродукции были проведены в 2008 году в заповеднике Сонай-Рупай (35 свиней), национальном парке Оранг (59) и заповеднике Барнади (22). В 2020 году в парке Манас были выпущены 14 свиней. С выпуском еще 12 карликовых свиней в нынешнем году, общее число свиней, отпущенных в природу, составило 142, что больше, чем численность дикой популяции на момент начала проекта.

«Сохранение карликовой свиньи было инициировано известным натуралистом Джеральдом Дарреллом и его фондом в 1971 году. Карликовая свинья была возвращена из состояния почти полного исчезновения благодаря нашим усилиям, и теперь мы движемся к воссозданию популяции по всему ареалу», — говорит директор проекта PHCP Параг Джоти Дека. К 2025 году PHCP планирует выпустить в парке Манас еще 60 карликовых свиней.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Двенадцать редких карликовых свиней выпущены на волю в Индии
Двенадцать редких карликовых свиней выпущены на волю в Индии
Российские школьники получили шесть медалей на VII Балтийской олимпиаде
Российские школьники получили шесть медалей на VII Балтийской
Во Владимирской области в рамках «Десятилетия детства» полицейские проводят профилактические мероприятия
Во Владимирской области в рамках «Десятилетия детства» полицейские
В «Орлёнке» состоится второй этап проектной олимпиады «Цифровая Россия»
В «Орлёнке» состоится второй этап проектной олимпиады «Цифровая
В Якутии реализуется программа «Дворовый вожатый»
В Якутии реализуется программа «Дворовый вожатый»
Школа в Новокузнецке, на состояние которой пожаловалась жительница Новокузнецка Президенту, будет полностью отремонтирована
Школа в Новокузнецке, на состояние которой пожаловалась жительница
Подведены итоги ЕГЭ по биологии
Подведены итоги ЕГЭ по биологии
Инсайдеры рассказали об отношениях Павла Табакова и Софьи Синицыной: "Еще не нагулялся"
Инсайдеры рассказали об отношениях Павла Табакова и Софьи Синицыной:
Китайские компании недовольны государственным регулированием энергопоставок в стране
Китайские компании недовольны государственным регулированием
Раскрыты масштабы обогащения российских миллиардеров в 2021 году
Раскрыты масштабы обогащения российских миллиардеров в 2021 году
Наталья Водянова, Диана Крюгер, Наташа Поли и Синди Бруна на вечеринке в Париже
Наталья Водянова, Диана Крюгер, Наташа Поли и Синди Бруна на
"Я чертова выжившая": Мэрилина Мэнсона обвинили в торговле людьми и антисемитских оскорблениях
"Я чертова выжившая": Мэрилина Мэнсона обвинили в торговле

Топ на сегодня

Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры
Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов запустил конкурс видеороликов "Хорошая история"
Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным аксессуаром для всех
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным
Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности #говорюспасибо
Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности
Лиза Арзамасова рассказала о начале романа с Ильей Авербухом: "Совпадение двух людей в пространстве, времени и порывах"
Лиза Арзамасова рассказала о начале романа с Ильей Авербухом:

Еще по теме

Висайские бородавчатые свиньи используют орудия
В Австралии пытаются спасти от вымирания бородавчатых медососов
Открыт новый вид карликовой каракатицы
Палеонтологи: люди уничтожили древних «хоббитов»