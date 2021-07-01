Двенадцать редких карликовых свиней выпущены на волю в Индии

Вадим Карасев

В индийском национальном парке Манас, близ границы с Бутаном, в последнюю неделю июня были выпущены в дикую природу двенадцать выращенных в неволе карликовых свиней в рамках программы по спасению вымирающего вида.

Карликовая свинья (Porcula salvania) была открыта британским этнологом и натуралистом Брайаном Ходжсоном в 1847 году в индийском Сиккиме. Ее рост не превышает 20–25 см, а длина — 45,5–51 см. Весит карликовая свинья всего 3,2–5,4 кг, что делает ее самым мелким представителем своего семейства. Карликовые свиньи обитают на влажных лугах в предгорьях Гималаев на высотах до 300 метров над уровнем моря. Они сооружают гнезда, выкапывая небольшую яму и засыпая ее растительностью. В этих гнездах они пережидают дневную жару. Питаются клубнями, насекомыми, грызунами и мелкими рептилиями.

Когда-то они были распространены от Уттар-Прадеша через Непал, Бангладеш, север Западной Бенгалии до Ассама. Но из-за сокращения пригодной среды обитания и охоты численность карликовых свиней резко сократилась, и к 1960-м годам ученые предполагали, что этот вид совсем исчез. Однако в 1971 году карликовые свиньи вновь были обнаружены в штате Ассам. Сейчас единственная популяция, живущая в национальном парке Манас, насчитывает до 300 карликовых свиней.

В рамках программы сохранения карликовых свиней (Pygmy Hog Conservation Programme, PHCP) представителей этого вида выращивают в неволе в специальных питомниках. Программу поддерживают Фонд охраны дикой природы Джеральда Даррелла, Департамент лесов штата Ассама, группа специалистов по диким свиньям Международного союза охраны природы, Министерство окружающей среды Британского Содружества, а также неправительственные организации Aaranyak и EcoSystems India. Проект был начат в1996 году, когда шесть свиней — два самца и четыре самки — были пойманы в районе Бансбари национального парка Манас для запуска программы разведения. Первые реинтродукции были проведены в 2008 году в заповеднике Сонай-Рупай (35 свиней), национальном парке Оранг (59) и заповеднике Барнади (22). В 2020 году в парке Манас были выпущены 14 свиней. С выпуском еще 12 карликовых свиней в нынешнем году, общее число свиней, отпущенных в природу, составило 142, что больше, чем численность дикой популяции на момент начала проекта.

«Сохранение карликовой свиньи было инициировано известным натуралистом Джеральдом Дарреллом и его фондом в 1971 году. Карликовая свинья была возвращена из состояния почти полного исчезновения благодаря нашим усилиям, и теперь мы движемся к воссозданию популяции по всему ареалу», — говорит директор проекта PHCP Параг Джоти Дека. К 2025 году PHCP планирует выпустить в парке Манас еще 60 карликовых свиней.