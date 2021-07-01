Ехать чуть более суток: "Укрзализныця" запустила поезд в Братиславу
Сегодня, 22:45 Анастасия Иванова
С июля Украина возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией.
Такое решение было принято в связи с улучшением ситуации с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Поездом в Словакию? Не вопрос. Укрзализныця 1 июля возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией",- говорится в сообщении перевозчика.
Сообщение стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железной дороги и в связи с улучшением эпидемической ситуации в обеих странах.
Более подробно о курсировании поездов компания обещает предоставить позже.
Известно, что состав Киев – Братислава находится в пути чуть более 27 часов, а его протяженность составляет 1 443 километров. На маршруте планируется 43 остановки, а самая продолжительная из них на станции Кошице — 42 минуты.
По материалам: gogetnews.info