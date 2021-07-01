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Ехать чуть более суток: "Укрзализныця" запустила поезд в Братиславу

Ехать чуть более суток: "Укрзализныця" запустила поезд в Братиславу
С июля Украина возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией.

Такое решение было принято в связи с улучшением ситуации с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Поездом в Словакию? Не вопрос. Укрзализныця 1 июля возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией",- говорится в сообщении перевозчика.
Сообщение стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железной дороги и в связи с улучшением эпидемической ситуации в обеих странах.

Более подробно о курсировании поездов компания обещает предоставить позже.

Известно, что состав Киев – Братислава находится в пути чуть более 27 часов, а его протяженность составляет 1 443 километров. На маршруте планируется 43 остановки, а самая продолжительная из них на станции Кошице — 42 минуты.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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