Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности #говорюспасибо

Вадим Карасев

Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности некоммерческим организациям #говорюспасибо. Принять участие в нем могут все, кто когда-либо сталкивался с деятельностью некоммерческих организаций в качестве волонтера, участника проекта или партнера.

Участникам марафона предстоит снять короткое видео о проекте, поддержанном Фондом президентских грантов, и загрузить его в любую социальную сеть, отметив профиль организации и проставив хэштеги #говорюспасибо #добраястрана #фондпрезидентскихгрантов.



Видео может быть любого формата. Главное в нем – благодарность людям, реализовавшим проект. Его задача - поддержать тех, кто каждый день без остатка отдает себя другим и меняет жизнь к лучшему.

Участвовать в марафоне можно до 31 августа включительно. Его итоги будут подведены в начале сентября. Организация, которая соберет самое большое число видео-отзывов, а также организация, о которой снят видео-отзыв, набравший наибольшее количество лайков, получат приз – видеосъемку и итоговый профессиональный ролик.