Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий может сменить Черчесова

Вадим Карасев

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий может вернуться в сборную России. Он уже работал в команде с 2015 по 2016 год, но покинул ее после неудачного выступления на Евро-2016, пишет "БИЗНЕС Online".

Сейчас наставником национальной команды является Станислав Черчесов, его контракт рассчитан до 30 декабря 2022 года. Под его руководством спортсмены не смогли выйти из группы на чемпионате Европы и заняли последнее место. Его работа на ЧМ признана техническим комитетом Российского футбольного союза (РФС) неудовлетворительной.



Вскоре состоится заседание исполкома РФС, где будет присутствовать генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов. Разговор коснется будущего Черчесова в сборной России, и участники беседы могут начать обсуждение кандидатов, одним из которых, по данным издания, считается Слуцкий.

Впервые он возглавил национальную команду летом 2015 года. С его помощью россияне одержали четыре победы на финише отборочного турнира к чемпионату Евро. Однако впоследствии отечественные футболисты потерпели поражение и остались на последнем месте в группе.

Ранее Ruposters писал, что британец Харри Реднапп выдвинул свою кандидатуру на место тренера сборной России.