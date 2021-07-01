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Госпитальные школы России проекта «УчимЗнаем» выпустили в этом учебном году около 500 учеников

Госпитальные школы России проекта «УчимЗнаем» выпустили в этом учебном году около 500 учеников

В госпитальных школах России проекта «УчимЗнаем» прошёл «Космический выпускной». В этом году порядка 500 выпускников 9-х и 11-х классов получили аттестаты, из них 150 учились на флагманских площадках Москвы. К окончанию учебного года многие закончили своё лечение и уехали домой, однако треть ребят осталась в Москве и сдавала экзамены в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина, Российской детской клинической больнице, информирует Минпросвещения России.

Все выпускники успешно сдали государственные экзамены, а некоторые окончили школу с золотыми медалями и теперь ждут зачисления в вузы.

«Тема нашего выпускного – «Космос». Она очень созвучна минувшему учебному году, подчеркивает особый звёздный момент в жизни каждого из ребят. Выпускной можно сравнить с выходом в открытый космос. Наши выпускники вдвойне герои: они не просто сдали экзамены, они продолжают в это время бороться со страшным недугом. Пусть во взрослой жизни болезнь отступит и все желания сбудутся!» – поздравил выпускников руководитель госпитальных школ России «УчимЗнаем» Сергей Шариков.

Инновационная площадка проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» открылась 15 февраля 2021 года, в Международный день детей, больных раком, в Научно-исследовательском институте детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина. В торжественном открытии приняла участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. На сегодняшний день в школьном подразделении медицинского центра обучается более 250 детей.

Образовательный инновационный проект госпитальных школ России «УчимЗнаем» был запущен в 2014 году, он нацелен на создание полноценной образовательной среды для тяжело и длительно болеющих детей при нахождении их в стационарах медицинских учреждений или при лечении на дому. На данный момент проект объединяет 44 региональные площадки от Владивостока до Калининграда.

# Общество
По материалам: edu.ru

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