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Инсайдеры рассказали об отношениях Павла Табакова и Софьи Синицыной: "Еще не нагулялся"

Инсайдеры рассказали об отношениях Павла Табакова и Софьи Синицыной: "Еще не нагулялся"

Новость о рождении ребенка у актера Павла Табакова, сына легендарного актера и режиссера Олега Табакова, стала полной неожиданностью для многих, особенно если учесть тот факт, что случилось это еще год назад. Дочку Мию от 25-летнего Павла родила 26-летняя актриса Софья Синицына. Пара, по слухам, стала встречаться еще несколько лет назад, но свои отношения они напоказ не выставляли и связывать себя узами брака не спешили.

Пока сплетники гадали, что происходит в паре, свою версию озвучила актриса Татьяна Бронзова, жена известного актера Бориса Щербакова. По ее мнению, Павел еще слишком молод для семейной жизни:

Павел не женился на матери ребенка. Женщина решила родить — это ее право. Хотела его к себе привязать? Но это не обязательно, что он должен жениться, я его поддержу в этом. Павел еще молоденький, не нагулялся. То, что он от ребенка не отказался, а он не отказался, — это правильно,

— рассказала она в интервью "Комсомольской правде".


Софья Синицына
Дочь Павла Табакова и Софьи Синицыной Мия

Живут Павел и Софья тоже раздельно. Говорят, что Табаков снимает для Синицыной квартиру в одном из самых престижных районов Москвы, на Патриарших прудах, и помогает ей материально.

Софья, уроженка Мурома, хотела бы, чтобы он ей купил квартиру в столице, но пока Павел сказал, что не заработал. Он сейчас занят на съемках, не всегда удается часто приходить к дочке. К тому же из-за пандемии боится принести возможную заразу. Материально помогает, но вряд ли много времени проводит с дочкой: человек занятой, работает, обеспечивает,

— приводит издание слова "знакомого" Табакова.



Люди, близкие к актеру, также рассказали, что становиться отцом в столь раннем возрасте Табаков не хотел и вообще не стремился заводить моногамные отношения:

Какое-то время он с Софьей жил вместе в съемной квартире, но она не смирилась с его любвеобильностью, ревновала. Павел унаследовал от отца сексуальный драйв, не прочь завести во время съемок личные отношения с партнершами. Софья, видимо, надеялась, что ребенок его сделает семьянином, присмирит. Но Павел не поменял привычек, продолжает засматриваться на женщин. Видел их в общей компании, сидели, выпивали, все было хорошо, и вдруг Софья устроила ему разнос за то, что он как-то посмотрел на девушку. В конце прошлого года у них в отношениях появилась напряженность. Но ради дочки они и сегодня продолжают встречаться. Павел деньги Софье дает, все, что нужно ребенку, оплачивает. То есть не отмахнулся от ребенка, а ведет себя ответственно. Жениться пока не готов. А Софья, похоже, надеется, что он нагуляется, остепенится и созреет для полноценной семьи,

— сказал инсайдер.


Дочку пара недавно крестила, о чем рассказала бабушка Мии Марина Зудина. Личную жизнь сына она предпочитает не комментировать.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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