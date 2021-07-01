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Instagram объявил о грандиозных изменениях

Instagram объявил о грандиозных изменениях

Instagram планирует внедрить несколько масштабных изменений, среди которых запуск полноэкранных видео, объявил глава соцсети Адам Моссери.

"Мы больше не приложение для обмена фото или квадратными снимками", — заявил он и пообещал любителям Instagram в ближайшие несколько месяцев множество экспериментов c "широкоэкранным, иммерсивным, развлекательным, мобильным" видео. Пользователи будут узнавать об изменениях и новых форматах контента путем получения рекомендаций, систему которых соцсеть также собирается поменять. В частности, в ленту будут попадать посты аккаунтов, на которые пользователь не подписан, тогда как сейчас в приложении рекомендации вынесены в отдельную вкладку.

"Люди в исследованиях говорят, что используют Instagram в первую очередь ради развлечения. Они ждут от нас этого. И за последнюю неделю мы много делились тем, что пытаемся сделать, чтобы угнаться за этим трендом — развлечениями и видео. Если честно, конкуренция здесь очень серьезная: TikTok огромен, Youtube еще больше. И есть еще множество других стартапов", — сказал Моссери.

Изменения не появятся мгновенно, отметил он, соцсеть начнет экспериментировать в ближайшие пару месяцев. Кроме того, компания будет уделять больше внимания поддержке авторов контента, торговле и обмену сообщениями.

В конце июня для российских пользователей стал доступен раздел Reels в Instagram, где пользователи могут делиться полноэкранным вертикальным видео. С помощью этого нововведения соцсеть пытается создать конкуренцию TikTok.

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По материалам: uposters.ru

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