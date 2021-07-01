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"Я чертова выжившая": Мэрилина Мэнсона обвинили в торговле людьми и антисемитских оскорблениях

"Я чертова выжившая": Мэрилина Мэнсона обвинили в торговле людьми и антисемитских оскорблениях

Еще одна модель обвинила 53-летнего Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии. Эшли Морган Смитлайн стала четвертой женщиной, подавшей в суд на музыканта по этому поводу за последние месяцы, сообщает Rolling Stone.

Как утверждает Смитлайн, она на протяжении двух лет подвергалась со стороны Мэрилина Мэнсона сексуальному насилию. Кроме того, модель обвиняет музыканта в торговле людьми и антисемитских оскорблениях.

"Я не жертва. Я чертова выжившая. Я хочу, чтобы люди знали, кто он такой, и это стоит того, если ни одна женщина больше не пострадает", — цитирует модель "Афиша Daily".

Смитлайн пожаловалась, что однажды Мэрилин Мэнсон связал ее и занялся сексом, когда та находилась в бессознательном состоянии. При этом артист якобы оставил синяки на ребрах модели и повредил вагину.

Также Смитлайн утверждает, что Мэрилин Мэнсон душил ее подушкой, если она отказывалась заниматься сексом. Кроме того, музыкант резал модель ножом и кусал, после чего на ее теле остались следы и шрамы.

По словам женщины, певец хлестал ее плеткой, а фото синяков выкладывал в Сети. При этом Мэрилин Мэнсон использовал ее откровенные снимки для шантажа, угрожая разрушить карьеру модели. Когда Смитлайн хотела бросить музыканта, тот якобы обещал найти ее и убить.

"Посредством физического, эмоционального и словесного насилия господин Уорнер осуществлял полный контроль над госпожой Смитлайн до такой степени, что та стала бессильной, ей промыли мозги", — говорится в иске.

Ранее актриса Эван Рейчел Вуд, известная по картинам "Рестлер", "Настоящая кровь" и "Мир Дикого Запада", обвинила в абьюзе Мэрилина Мэнсона.

Моего абьюзера зовут Брайан Уорнер, который известен миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал за мной ухаживать, когда я была подростком, и страшно издевался надо мной на протяжении многих лет.

По словам Эван Рейчел Вуд, Мэрилин Мэнсон манипулировал ею. Киноактриса пообещала встать на сторону многих других жертв, которые больше не захотят умалчивать о насилии.

Он промывал мне мозги и манипулировал, заставляя подчиняться. Мне надоело жить в страхе возмездия, лжи и шантажа. Я хочу разоблачить этого опасного человека и бросить вызов индустрии, которая дала ему возможности, прежде чем он разрушит еще больше жизней. Я поддерживаю множество жертв, которые больше не будут молчать.

Стоит отметить, Эван Рейчел Вуд и Мэрилин Мэнсон встречались с 2007 по 2010 год. Ранее актриса признавалась, что у нее были токсичные отношения, однако не называла имени обидчика. Женщина жаловалась, что партнер избивал, оскорблял и насиловал ее, так что она даже опасалась за свою жизнь.

Как отмечает издание NME, после публикации Эван Рейчел Вуд в адрес Мэрилина Мэнсона выступили с обвинениями еще как минимум 4 женщины.

Как писал NEWSTES, ранее 53-летний Мэрилин Мэнсон принял решение сдаться полиции в связи с обвинением в нападении, совершенном в 2019 году.

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По материалам: uposters.ru

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