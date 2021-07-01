Китайские компании недовольны государственным регулированием энергопоставок в стране

Вадим Карасев

Китайские власти с недавнего времени вводят нормирование потребления электроэнергии для крупных производственных компаний. Сокращение поставок электроэнергии грозит существенным снижением производства экспортной продукции, реализуемой Китаем по всему миру. Читайте полную версию статьи на сайте https://finbi.ru.

Старый Свет уже проникся сложившейся ситуацией и потихоньку начинает понимать, чем такие ограничения со стороны китайских властей грозят мировой экономике. По заявлению Клауса Зенкеля, представителя Торговой палаты Европейского Союза в Южном Китае уже выразил свое недовольство, заявив, что «Многие компании недовольны подобными мерами ограничений». Не менее 80% крупных производственных предприятий, расположенных по всему Китаю, могут пострадать от приказа правительства о приостановке (снижению) энергопотребления. Многие производства уже сейчас переводят свои заводы и фабрики на другой рабочий график, сокращая рабочую неделю минимум на 2 дня.

Более мелким компаниям проще, они оперативно принялись скупать дизельные генераторы и небольшие (портативные) гидрогенераторы, которые довольно распространены в горных районах Китая, где есть большое количество небольших рек. Конечно, данная мера не слишком эффективна, но в то же время позволяет «поддерживать бизнес на плаву».

Уже сейчас начинают рушиться логистические связи, так как многие порты Китая также снижают свой рабочий график, что грозит существенными заторами при поставке товаров, обильно покупаемых на праздники (например, предстоящие Черная пятница, День холостяка, Новый год). Согласно правительственным данным и независимым исследованиям, нормирование электроэнергии в провинции Юньнань, производящей металлы, даже привело к сокращению производства алюминия и олова.

Сокращение производства и перспектива несвоевременной доставки по всему Китаю также является существенным риском нарушения работы тесных глобальных цепочек поставки. Так, в провинции Гуандун, крупнейшем промышленном центре Китая, на который приходится четверть всей торговли страны (включая производство одежды, игрушек и мелкой электроники), сократили поставку электроэнергии на 20%. Так что уже сейчас можно готовиться к существенному дефициту товаров из Китая, который прогнозируют ближе к кончу текущего года.