Кремль назвал главный критерий попадания в список недружественных стран

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для попадания в число недружественных государств недостаточно только проявить неприязнь по отношению к России. Он заверил: никто не собирается злоупотреблять этим перечнем.

Сейчас в списке находятся лишь Чехия и Соединенные Штаты Америки. По словам Пескова, которые прозвучали в эфире Первого канала, главный критерий — переход "границ разумного".

По списку все очевидно: конечно же, никто не собирается злоупотреблять включением в этот список большого числа государств. Это список тех государств, которые действительно переходят границы разумного в недружественности РФ.

Как сообщал Ruposters, ранее МИД РФ счел вымогательством требования Чехии о компенсации за взрывы на оружейных складах во Врбетице в 2014 году.