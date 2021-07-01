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Кулеба: Украина будет в НАТО раньше, чем в ЕС

Кулеба: Украина будет в НАТО раньше, чем в ЕС
Украина станет членом НАТО раньше, чем Европейского союза, считает глава МИД Дмитрий Кулеба. Такое мнение он озвучил в интервью LIGA.net, опубликованном в четверг, 1 июля.

"По логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС", - сказал министр.

При этом он не смог назвать сроки, когда это может произойти.
Кулеба отметил, что в НАТО пока нет консенсуса по вопросу членства Украины.

"Политический консенсус о том, что Украина в конце концов будет в НАТО - есть. И он был подтвержден на последнем саммите. Но давать какие-то ориентиры или строить график нашего вступления в НАТО не готовы. Это печально, но это - реальность, с которой нам нужно работать ... Именно в этом вопросе мы там же, где были и в 2008 году ", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина с тех пор изменилась достаточно, чтобы получить от НАТО новый этап в евроатлантической интеграции, но отдельные страны продолжают требовать каких-то реформ.

"Есть страны, которые превратили реформы в оправдание. Они из собственных соображений не готовы идти на новые степени отношений с Украиной и оправдываются: "Сорри, этого не будет, потому что недостаточно реформ"... И когда я слышу от них этот крик: ой, сделайте еще немного реформ, - то этого я уже не воспринимаю", - сказал Кулеба.
Он напомнил, что в 2008 году в решении Бухарестского саммита было написано, что Украина и Грузия станут членами НАТО, а министры иностранных дел рассмотрят вопрос ПДЧ. "И если за 13 лет в этом конкретном вопросе сделано – ноль, наверное, кто-то должен набраться мужества и сказать: а что вообще происходит?" – сказал Кулеба.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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