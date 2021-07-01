Лучшие ритуалы на убывающую Луну в июле 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика Луны уникальна, и ее можно использовать себе во благо. В июле 2021 года появится возможность изменить жизнь к лучшему благодаря ритуалам, проведенным в период, когда ночное светило убывает.

В июле Луна будет в фазе убывания с 1 по 9 и с 25 по 31 число. В эти дни эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проводить ритуалы, направленные на избавление от всего, что мешает росту и развитию. Актуальные способы помогут избавиться от преград на пути к счастью и насладиться серединой лета.

Ритуал на избавление от проблем

В период, когда Луна убывает, можно оставить позади все невзгоды и проблемы благодаря проверенному ритуалу. Для него понадобятся:

черная и белая свечи;лист бумаги;ручка;водоем.

Проводить ритуал лучше всего на природе, однако можно и дома. На столе ставят свечи, зажигают их и оставляют единственными источниками света. После того, как Луна покажется на небосклоне, на листе бумаги пишут все то, что хотят оставить в прошлом. Это могут быть обиды, страхи, проблемы и иные неурядицы. Список перечитывают вслух, а затем сжигают над черной свечой и тут же ее гасят. Белую свечу оставляют гореть и шепчут, глядя на пламя:

«Луна убывает, невзгоды с собой забирает. Все, что в душе чернотой оседает, выжигаю, проблем больше не знаю».

После этого пепел смывают водой из-под крана или развеивают над водоемом, приговаривая:

«Слез больше не лью — водой чистой умываюсь, счастьем наполняюсь, для позитивных перемен открываюсь».

После этого ритуала невзгоды уйдут из жизни, и после Новолуния перемены к лучшему не заставят себя ждать.

Ритуал от одиночества

Июль — прекрасное время для любви и романтики, и чтобы поскорее привлечь в жизнь взаимное светлое чувство, проводят ритуал на избавление от одиночества. Для него понадобятся:

белая и красная ленты;венок из полевых цветов;яблоня.

Букет собирают днем, заплетают венок, вплетая в него белую и красную ленту, приговаривая при этом:

«Цветы распускаются, природа счастьем наполняется. Венок плету, любовь в жизнь зову».

Вечером, после того, как Луна покажется на небе, венок надевают на ветку яблони, приговаривая:

«Луна убывает, одиночество забирает. Яблоня плодами наливается, счастье в жизни начинается».

С яблони нужно совать спелое яблоко и угостить того, кто придет в жизнь и заявит о своих чувствах. Это укрепит связь и подарит влюбленным крепкие чувства.

Ритуал от безденежья

Обрести финансовое благополучие и привлечь в жизнь деньги поможет ритуал, выполненный в период убывающей Луны. В каждый карман одежды кладут по монете, приговаривая:

«Луна убывает, монетами в карманах оседает. Как новолуние пройдет, так и богатство в жизнь придет».

В день новолуния монетку из кармана кидают в водоем со словами:

«Луна сторицей богатства вернет, по лунной дорожке деньги в дом приведет».

После этого полы в доме моют денежной водой, настаивая ее на всех монетах, которые накануне были в карманах.