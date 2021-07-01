Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лучшие ритуалы на убывающую Луну в июле 2021 года

Лучшие ритуалы на убывающую Луну в июле 2021 года

Энергетика Луны уникальна, и ее можно использовать себе во благо. В июле 2021 года появится возможность изменить жизнь к лучшему благодаря ритуалам, проведенным в период, когда ночное светило убывает.


В июле Луна будет в фазе убывания с 1 по 9 и с 25 по 31 число. В эти дни эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проводить ритуалы, направленные на избавление от всего, что мешает росту и развитию. Актуальные способы помогут избавиться от преград на пути к счастью и насладиться серединой лета.

Ритуал на избавление от проблем

В период, когда Луна убывает, можно оставить позади все невзгоды и проблемы благодаря проверенному ритуалу. Для него понадобятся:


черная и белая свечи;
лист бумаги;
ручка;
водоем.

Проводить ритуал лучше всего на природе, однако можно и дома. На столе ставят свечи, зажигают их и оставляют единственными источниками света. После того, как Луна покажется на небосклоне, на листе бумаги пишут все то, что хотят оставить в прошлом. Это могут быть обиды, страхи, проблемы и иные неурядицы. Список перечитывают вслух, а затем сжигают над черной свечой и тут же ее гасят. Белую свечу оставляют гореть и шепчут, глядя на пламя:


«Луна убывает, невзгоды с собой забирает. Все, что в душе чернотой оседает, выжигаю, проблем больше не знаю».

После этого пепел смывают водой из-под крана или развеивают над водоемом, приговаривая:

«Слез больше не лью — водой чистой умываюсь, счастьем наполняюсь, для позитивных перемен открываюсь».

После этого ритуала невзгоды уйдут из жизни, и после Новолуния перемены к лучшему не заставят себя ждать.

Ритуал от одиночества

Июль — прекрасное время для любви и романтики, и чтобы поскорее привлечь в жизнь взаимное светлое чувство, проводят ритуал на избавление от одиночества. Для него понадобятся:


белая и красная ленты;
венок из полевых цветов;
яблоня.

Букет собирают днем, заплетают венок, вплетая в него белую и красную ленту, приговаривая при этом:

«Цветы распускаются, природа счастьем наполняется. Венок плету, любовь в жизнь зову».

Вечером, после того, как Луна покажется на небе, венок надевают на ветку яблони, приговаривая:

«Луна убывает, одиночество забирает. Яблоня плодами наливается, счастье в жизни начинается».

С яблони нужно совать спелое яблоко и угостить того, кто придет в жизнь и заявит о своих чувствах. Это укрепит связь и подарит влюбленным крепкие чувства.

Ритуал от безденежья

Обрести финансовое благополучие и привлечь в жизнь деньги поможет ритуал, выполненный в период убывающей Луны. В каждый карман одежды кладут по монете, приговаривая:

«Луна убывает, монетами в карманах оседает. Как новолуние пройдет, так и богатство в жизнь придет».


В день новолуния монетку из кармана кидают в водоем со словами:

«Луна сторицей богатства вернет, по лунной дорожке деньги в дом приведет».

После этого полы в доме моют денежной водой, настаивая ее на всех монетах, которые накануне были в карманах.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Лунный календарь комнатных растений на июль 2021 года
Лунный календарь комнатных растений на июль 2021 года
Прототип летающего автомобиля AirCar совершил первый в мире междугородный перелет
Прототип летающего автомобиля AirCar совершил первый в мире
Лучшие ритуалы на убывающую Луну в июле 2021 года
Лучшие ритуалы на убывающую Луну в июле 2021 года
Путин рассказал о программе капремонта школ
Путин рассказал о программе капремонта школ
Обряд «Свиток желаний»: как исполнить свои мечты быстро и эффективно
Обряд «Свиток желаний»: как исполнить свои мечты быстро и эффективно
Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн хочет, чтобы эксперты оценили ее психическое состояние
Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн хочет, чтобы эксперты оценили
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий может сменить Черчесова
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий может сменить
Путин высказался о работе "Единой России"
Путин высказался о работе "Единой России"
Полезные советы и обряд на выход из черной полосы
Полезные советы и обряд на выход из черной полосы
Анжелика Варум дала редкое интервью и рассказала о браке с Леонидом Агутиным
Анжелика Варум дала редкое интервью и рассказала о браке с Леонидом
Противостояние Марса и Сатурна 1 июля 2021 года: предостережения для Знаков Зодиака
Противостояние Марса и Сатурна 1 июля 2021 года: предостережения для
Софи Тернер и Джо Джонас поделились новыми фото со свадьбы в честь ее годовщины
Софи Тернер и Джо Джонас поделились новыми фото со свадьбы в честь ее

Топ на сегодня

Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Джорджем поддержали сборную Англии на матче чемпионата Европы по футболу
Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Джорджем поддержали сборную
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным аксессуаром для всех
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным
Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов запустил конкурс видеороликов "Хорошая история"
Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских

Еще по теме

4 полезных и быстрых ритуала на Убывающую Луну в мае 2020 года
Лучшие ритуалы на растущую Луну в июне 2021 года
Сила убывающей Луны: ритуалы и обряды на удачу в апреле 2021 года
Заговоры на убывающую Луну