Лучшие ритуалы на убывающую Луну в июле 2021 года
Энергетика Луны уникальна, и ее можно использовать себе во благо. В июле 2021 года появится возможность изменить жизнь к лучшему благодаря ритуалам, проведенным в период, когда ночное светило убывает.
В июле Луна будет в фазе убывания с 1 по 9 и с 25 по 31 число. В эти дни эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проводить ритуалы, направленные на избавление от всего, что мешает росту и развитию. Актуальные способы помогут избавиться от преград на пути к счастью и насладиться серединой лета.
Ритуал на избавление от проблем
В период, когда Луна убывает, можно оставить позади все невзгоды и проблемы благодаря проверенному ритуалу. Для него понадобятся:
черная и белая свечи;
лист бумаги;
ручка;
водоем.
Проводить ритуал лучше всего на природе, однако можно и дома. На столе ставят свечи, зажигают их и оставляют единственными источниками света. После того, как Луна покажется на небосклоне, на листе бумаги пишут все то, что хотят оставить в прошлом. Это могут быть обиды, страхи, проблемы и иные неурядицы. Список перечитывают вслух, а затем сжигают над черной свечой и тут же ее гасят. Белую свечу оставляют гореть и шепчут, глядя на пламя:
«Луна убывает, невзгоды с собой забирает. Все, что в душе чернотой оседает, выжигаю, проблем больше не знаю».
После этого пепел смывают водой из-под крана или развеивают над водоемом, приговаривая:
«Слез больше не лью — водой чистой умываюсь, счастьем наполняюсь, для позитивных перемен открываюсь».
После этого ритуала невзгоды уйдут из жизни, и после Новолуния перемены к лучшему не заставят себя ждать.
Ритуал от одиночества
Июль — прекрасное время для любви и романтики, и чтобы поскорее привлечь в жизнь взаимное светлое чувство, проводят ритуал на избавление от одиночества. Для него понадобятся:
белая и красная ленты;
венок из полевых цветов;
яблоня.
Букет собирают днем, заплетают венок, вплетая в него белую и красную ленту, приговаривая при этом:
«Цветы распускаются, природа счастьем наполняется. Венок плету, любовь в жизнь зову».
Вечером, после того, как Луна покажется на небе, венок надевают на ветку яблони, приговаривая:
«Луна убывает, одиночество забирает. Яблоня плодами наливается, счастье в жизни начинается».
С яблони нужно совать спелое яблоко и угостить того, кто придет в жизнь и заявит о своих чувствах. Это укрепит связь и подарит влюбленным крепкие чувства.
Ритуал от безденежья
Обрести финансовое благополучие и привлечь в жизнь деньги поможет ритуал, выполненный в период убывающей Луны. В каждый карман одежды кладут по монете, приговаривая:
«Луна убывает, монетами в карманах оседает. Как новолуние пройдет, так и богатство в жизнь придет».
В день новолуния монетку из кармана кидают в водоем со словами:
«Луна сторицей богатства вернет, по лунной дорожке деньги в дом приведет».
После этого полы в доме моют денежной водой, настаивая ее на всех монетах, которые накануне были в карманах.