Лунный день сегодня 1 июля 2021 года

Вадим Карасев

Новый месяц — это всегда ожидание перемен к лучшему, и своевременные советы астрологов помогут не совершить опрометчивых шагов, мешающих привлечь в жизнь позитивные события.

Первый день июля нельзя назвать простым. Энергетика пространства будет нестабильной из-за влияния Огненной стихии, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести четверг без спешки. В эти сутки добиться успехов получится в том случае, если действовать разумно и отказаться от доверия слухам.

Фаза Луны: 21 лунный день пройдет под эгидой убывающей Луны в Овне. В эти сутки велика вероятность конфликтных ситуаций и недопонимания, а значит, день важно провести в согласии с собой и уединении.

Магнитные бури 1 июля: солнечная активность по-прежнему на низком уровне. Магнитных бурь в четверг не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

уединение;духовные практики;завершение текущих дел;творчество;прогулки на свежем воздухе;укрепление иммунитета.конфликты;несоблюдение техники безопасности;переутомление;импульсивность;спешка.

В четверг домашние обязанности могут вызвать приступ раздражения, поэтому астрологи рекомендуют заняться той работой, которая не вызывает негатива. В этот день удачным будет начать духовные практики, освобождающие от стресса, выбросить лишнее, а также провести ритуал для обновления энергетики в жилище. Неуместными будут шумные посиделки, которым стоит предпочесть уединение и расслабление.

Что надеть в этот четверг

Одежда на четверг должна соответствовать двум требованиям: быть удобной и не раздражать. Астрологи рекомендуют выбирать светлые оттенки, позволяющие обойтись без эмоциональных вспышек и перепадов настроения. Светло-желтые, нежные розовые и голубые цвета оттенки обрести внутреннюю гармонию и равновесие. Золото в этот день лучше не носить: энергетика этого металла может стать причиной агрессии. Из талисманов на 1 июля подойдут малахит, циркон и авантюрин.

Любовь и отношения в 21 лунный день

В четверг важно любыми способами избегать конфликтных ситуаций и не поднимать темы, которые могут спровоцировать близких на выяснение отношений. Астрологи рекомендуют посвятить сутки духовному развитию, упражнениям по достижению внутренней гармонии и творчеству. Привлечь в жизнь любовь поможет раскрашивание мандал, которые станут талисманами счастья.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В 21 лунный день для поддержания позитивного настроя важно исключить переутомление и не заниматься делами, которые вызывают отторжение. Сутки пройдут на волне позитива, если заранее составить план действий и не забывать об умеренных физических нагрузках. Они помогут поддержать организм в тонусе и избавиться от стресса.

Финансы и работа 1 июля

Первый день июля — не лучшее время для опрометчивых поступков и новых начинаний. В этот день предпочтительной будет знакомая работа, которая не отнимает много сил и энергии. Астрологи рекомендуют посвятить время одиночному труду, чтобы как можно меньше времени проводить среди людей. Сконцентрироваться на делах помогут дыхательные упражнения, освобождающие от стресса и сомнений, а провести день успешно — шепотки на привлечение удачи.