Лунный календарь комнатных растений на июль 2021 года

Вадим Карасев

Цветоводы знают, что Луна влияет на рост и развитие растений, поэтому сопоставляют работы в зимнем саду с лунным календарем. Актуальные советы астрологов на июль помогут вырастить крепкие цветы, которые привлекут в дом удачу.

Комнатные растения оживляют интерьер, освежают воздух и дарят множество позитивных эмоций. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ухаживать за своими питомцами в благоприятные дни месяца, чтобы каждое растение радовало вас долгие годы своим видом.

1, 2 и 3 июля: убывающая Луна в Овне — время для борьбы с болезнями растений и профилактики. В эти дни цветоводы могут внести подкормки и удобрения, опрыскать своих питомцев средствами от паразитов, а также успешно вылечить болезни цветов.

5 июля: Луна убывает в Тельце, и этот день подходит для умеренного полива и рыхления почвы. Растениям важен доступ к свету, однако ставить их под прямые солнечные лучи опасно. Затененные места на балконе удачно подойдут для выгула комнатных растений.

6, 8 июля: союз убывающей Луны и созвездия Близнецов подходит для работы с надземными частями растений. В эти дни можно формировать кроны у фикусов, прищипывать побеги у лиан для образования устойчивых стеблей.

9, 10 июля: Луна переходит в Знак Рака. Новолуние 10 числа — время для отдыха, поэтому растения тревожить не стоит. 9 июля цветам потребуется минимальный полив, а также теплый душ для избавления листьев от пыли.

11, 12 июля: рост Луны во Льве — не самое лучшее время для пересадки растений. В этот день цветоводам астрологи рекомендуют заняться работами, не связанными с уходом за цветами. Идеальным занятием будет подготовка субстрата, смешивание почвы для растений и обработка грунта от паразитов.

16, 17 июля: рост ночного светила продолжается, и в эти дни оно будет в Весах. Это время подходит для полива и бережного рыхления. Вырастить новые растения в этот день получится, если посеять семена. Черенкование может привести к болезням, поэтому от него лучше отказаться.

18 июля: рост Луны в Скорпионе — удачное время для опрыскивания растений, приобретения новых цветов и обработки роз от тли. Пересаживать комнатные растения в этот день не стоит из-за опасности повредить корневую систему.

24, 25 июля: Луна в Водолее — время для отдыха растений. Полнолуние 24 числа будет позитивно влиять на развитие цветов, однако пересаживать, подстригать и прищипывать их не имеет смысла.

26, 27, 28 июля: убывающая Луна в Рыбах — время для полива растений и ухода, не связанного с пересадкой. В эти дни растения уязвимы, поэтому стоит отказаться от травмирующих действий.

29, 30 июля: рост Луны продолжается в Овне. Растения не требуют активного ухода, и цветоводы смогут полюбоваться своим садом, опрыскать крупные листья или устроить цветам теплый душ.

Благоприятное время для пересадки растений

4 июля: Луна в Тельце продолжает убывать, и этот день подходит для работы с корнями. Цветоводы смогут без проблем пересадить разросшиеся цветы, а также посадить укоренившиеся черенки, добавив в грунт корнеобразователь.

7 июля: Луна в Близнецах — время для пересадки вьющихся растений. В этот день корневая система быстро приживется после пересадки, а растения не будут испытывать сильного стресса.

13, 14 и 15 июля: Луна в Деве продолжает свой рост, и это время подходит как для работы с корнями, так и для приобретения новых растений в коллекцию. Астрологи рекомендуют вырастить сад, привлекающий богатство, начав с простых в уходе растений: толстянки и замиокулькаса.

19 июля: растущая Луна в Скорпионе — время для пересадки крепких растений с хорошей корневой системой. В этот день можно рассаживать разросшиеся цветы, если они не завязали бутонов.

20, 21 июля: рост Луны в Стрельце — отличное время для того, чтобы пересадить растения в более просторные емкости. Эти дни подходят для пересадки любых растений при условии использования метода перевалки без очищения корней от земляного кома.

22, 23 июля: рост Луны в самом пике, и влияние Козерога в эти дни будет положительным. Это время подходит для пересадки, укоренения и черенкования растений.

31 июля: рост Луны в Тельце — отличное время для пересадки комнатных цветов. В этот день растения без труда приживутся в новых горшках и будут радовать быстрым ростом и обильным цветением.