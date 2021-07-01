Модный бунт: 15 раз, когда принцесса Диана бросала вызов королевскому дресс-коду

Вадим Карасев

Сегодня, 1 июля, принцессе Диане могло бы исполниться 60 лет. "Королева людских сердец", как ее называли, погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Но годы не стерли память о принцессе Уэльской — для многих людей по всему миру она до сих пор остается самой любимой представительницей британской королевской семьи. О Диане снимают фильмы и сериалы, а ее стиль до сих пор вдохновляет и дизайнеров, и модников. И не на пустом месте, ведь в свое время Диана была, как сказали бы сегодня, настоящим инфлюенсером и даже новатором. Сегодня предлагаем вспомнить, как Диана изменила модные правила королевской семьи и реформировала протокольный дресс-код.

1.Она добавила черные вещи к своему гардеробу

Принцесса Диана часто надевала черные наряды, чем вызывала критику прессы. В чем заключалось недовольство? Черный официально считался допустимым для представительниц королевского двора во время траура. В конце концов, это был единственный цвет, который королева Виктория носила на протяжении десятилетий после смерти мужа. Но Диана часто выбирала черные платья и для своих официальных визитов на развлекательные мероприятия.





Джон Траволта и принцесса Диана

Например, она выбрала черное бархатное платье с открытыми плечами для визита в Белый дом в 1985 году, где она, как известно, танцевала с актером Джоном Траволтой — фото тогда облетели все мировые СМИ. Черным было и знаменитое "платье мести" — еще один наряд с открытыми плечами, который Диана надела на следующий день после скандального интервью принца Чарльза, в котором он признался в изменах.





2.Она игнорировала перчатки

Ношение перчаток было священной традицией для королевской семьи — по крайней мере, до появления принцессы Дианы. Например, почти всегда их носит королева Елизавета II. Перчатки всегда несли и практическую функцию — обеспечивали своеобразный "барьер" при рукопожатиях. Но Диана отказалась от этого аксессуара, потому что ей нравилось вступать в контакт с людьми, встречаясь с ними, поэтому и на многих официальных мероприятиях принцесса появлялась без этой детали гардероба.





3.Ей не нравились шляпы

Еще одна неотъемлемая часть королевского гардероба — шляпы. Представительницы двора были обязаны носить их практически по каждому официальному случаю, а шло это от очень старой традиции, согласно которой женщины должны покрывать волосы. Но Диана явно не была сторонницей устаревших правил. Когда ее однажды спросили, почему она перестала носить шляпы, она ответила: "В шляпе трудно обнять ребенка".





4.Она выбирала брюки

Девочек в королевской семье с детства приучали к платьям, но в 1980-х в моде был power dressing и брючные костюмы были в тренде. На официальных мероприятиях Диана появлялась в смокинге, ну а в свободное время часто носила спортивные брюки, джинсы и комбинезоны.









5.Она не следовала правилу "подходящей длины"

Если в начале ее отношений с Чарльзом пресса часто называла Диану скромной и застенчивой, то за время жизни в королевской семье принцесса Уэльская превратилась в смелую и уверенную (по крайней мере, на публике) женщину и настоящую икону моды. Определенную роль в этом сыграл и ее отказ от платьев длиной до колена, которые считаются уместными для женщин королевской семьи — Диана начала носить и более короткие наряды.













6.Она любила яркий маникюр

Женщины в королевской семье часто носят нейтральное бесцветное покрытие или вообще не используют лак для ногтей. На официальных и королевских мероприятиях разрешается появляться только с естественным маникюром. Хорошо известно, что королева Елизавета предпочитает лак для ногтей телесного цвета, и это ее правило действует уже несколько десятилетий. Но принцесса Диана сделала свой выбор и часто красила ногти красным лаком, появляясь с таким маникюром на публике.





7.Она экспериментировала с макияжем

Принцесса Диана часто экспериментировала со своим макияжем, что, в общем-то, недопустимо для женщин из королевской семьи. Например, в течение многих лет она использовала синюю подводку, которая идеально дополняла ее глаза, в то время как членам королевской семьи рекомендуется выбирать аккуратный и нейтральный макияж, подчеркивающий естественный вид.





8.Она любила стиль casual

Диана часто выбирала повседневные наряды, которые тогда считались неподходящими для королевских особ. Ей было предписано носить длинные юбки и блузки или платья, какими бы неблагоприятными ни были условия в тех местах, куда она направлялась. Но Диана часто выбирала повседневные наряды, более подходящие случаю, чем формальная одежда.





По всему миру разлетелись фотографии, на которых она была запечатлена идущей по необезвреженному минному полю в разоренной войной Анголе в белой рубашке и бронежилете. Она также часто носила велосипедки и толстовки, когда отправлялась по личным делам в Лондоне.

















9.Она носила платья с декольте

Откровенные фасоны представительницы королевской семьи не носили. Но Диана не только пошла наперекор этому правилу, но и придумала свой собственный лайфхак — использовать клатч в качестве прикрытия, когда выходила из машины, чтобы фотографы не смогли "заглянуть" в ее декольте.





10.Она носила платья с открытыми плечами

Еще один фасон, который не приветствовался в королевской семье, — платья с открытыми плечами. Но в вечернем гардеробе Дианы такие платья встречались довольно часто, и выглядела принцесса в них всегда элегантно. Свое модное предпочтение она обозначила сразу, ведь одним из самых известных таких нарядов было ее платье из тафты The Emanuels для ее первого официального публичного выступления с принцем Чарльзом.





Принц Чарльз и принцесса Диана

















11.Она носила колье как тиару

Принцесса Диана была известна не только как смелая, но и как весьма креативная модница. Многие свои наряды она просила перешить или стилизовала одну и ту же вещь по-разному. Особенно памятны и ее эксперименты с украшениями: из тиары она делала чокер, а из ожерелья, наоборот, тиару.

Для появления в 1985 году в Мельбурне (Австралия) принцесса Диана выбрала колье из изумрудов и бриллиантов, но она носила его как диадему. Вольный жест усиливает и тот факт, что это ожерелье было подарено королевой в качестве свадебного подарка. Надо полагать, Елизавета II никак не ожидала, что Диана переделает драгоценное украшение по своему вкусу.





12.Она носила бикини

Члены королевской семьи всегда должны одеваться определенным образом, поскольку они представляют семью, куда бы они ни шли. Но принцесса Диана на каникулах часто носила бикини, не пытаясь спрятаться от папарацци, которые преследовали ее. За эту пляжную моду Диану тоже часто критиковали.









13.Она отказалась от колготок

Женщинам из королевской семьи всегда рекомендуется носить колготки. Этому правилу сегодня следует и Кейт Миддлтон, которая носит тонкие прозрачные колготки, а Меган Маркл сразу попала в заголовки газет, когда однажды проигнорировала это правило во время объявления о помолвке с принцем Гарри. Но задолго до этого принцесса Диана бросила вызов этому правилу. Она часто появлялась на публике с загаром и голыми ногами.









14.Она носила ткани, которые легко мнутся

Поскольку члены королевской семьи всегда находятся на виду у публики и их фотографируют везде, где бы они ни были, они изо всех сил стараются избегать тканей, которые легко мнутся, и выбирают более плотные тяжелые ткани. Но принцесса Диана не боялась этого риска и часто носила шелк и лен. Даже ее свадебное платье, которое сегодня является культовым, тогда критиковали за то, что оно сделано из жатой ткани.









15.Она носила деним

Сегодня этот образ Дианы тоже считается культовым и его по-прежнему копируют, но когда-то ее появление на матче по поло в джинсах и ковбойских сапогах — явных символах американской, а не британской культуры — стало сенсацией, граничащей со скандалом. Сегодня к джинсам в королевской семье относятся более спокойно.



