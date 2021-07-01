Наталья Водянова, Диана Крюгер, Наташа Поли и Синди Бруна на вечеринке в Париже

Вадим Карасев

В Москве светские вечеринки уже снова стали привычным делом. После череды локдаунов к нормальной жизни сейчас возвращается и Париж. В столице Франции снова проводят модные показы со зрителями, ну а вчера состоялось и открытие нового кафе в Hôtel de la Marine, которое, как ожидается, станет очередной точкой притяжения для гурманов.

Первыми гостями нового заведения стали Наталья Водянова, Наташа Поли, Синди Бруна и Диана Крюгер, которые позировали в украшениях бренда Chaumet, — при его поддержке и состоялось мероприятие.





Наталья ВодяноваСинди Бруна, Диана Крюгер, Наталья Водянова и Наташа Поли





Наталья Водянова выбрала для появления на торжественном ужине блестящее платье Celine и босоножки René Caovilla.

Воссоединилась с друзьями для особого праздника в недавно открывшемся @cafelaperouse_paris,

— написала модель, поделившись фото с вечеринки.





Наталья Водянова и генеральный директор Chaumet Жан-​Марк МансвельтДиана Крюгер и генеральный директор Chaumet Жан-​Марк Мансвельт









Напомним, что недавно Наталья гостила и в Москве, где представила публике свой совместный с Михаилом Зыгарем проект о России "Русские каникулы". Вместе со своими старшими детьми от Джастина Портмана, Лукасом, Невой и Виктором, Наталья отправилась в путешествие по разным городам, чтобы лучше познакомить детей с культурой и традициями своей родины.





Наташа Поли, Наталья Водянова и Диана КрюгерНаталья ВодяноваАлиса Вольская, Грегори Ленц, Наталья Водянова и Наташа Поли