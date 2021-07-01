Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Наталья Водянова, Диана Крюгер, Наташа Поли и Синди Бруна на вечеринке в Париже

Наталья Водянова, Диана Крюгер, Наташа Поли и Синди Бруна на вечеринке в Париже

Наталья Водянова, Диана Крюгер, Наташа Поли и Синди Бруна на вечеринке в Париже

В Москве светские вечеринки уже снова стали привычным делом. После череды локдаунов к нормальной жизни сейчас возвращается и Париж. В столице Франции снова проводят модные показы со зрителями, ну а вчера состоялось и открытие нового кафе в Hôtel de la Marine, которое, как ожидается, станет очередной точкой притяжения для гурманов.

Первыми гостями нового заведения стали Наталья Водянова, Наташа Поли, Синди Бруна и Диана Крюгер, которые позировали в украшениях бренда Chaumet, — при его поддержке и состоялось мероприятие.


Наталья Водянова
Синди Бруна, Диана Крюгер, Наталья Водянова и Наташа Поли


Наталья Водянова выбрала для появления на торжественном ужине блестящее платье Celine и босоножки René Caovilla.

Воссоединилась с друзьями для особого праздника в недавно открывшемся @cafelaperouse_paris,

— написала модель, поделившись фото с вечеринки.


Наталья Водянова и генеральный директор Chaumet Жан-​Марк Мансвельт
Диана Крюгер и генеральный директор Chaumet Жан-​Марк Мансвельт



Напомним, что недавно Наталья гостила и в Москве, где представила публике свой совместный с Михаилом Зыгарем проект о России "Русские каникулы". Вместе со своими старшими детьми от Джастина Портмана, Лукасом, Невой и Виктором, Наталья отправилась в путешествие по разным городам, чтобы лучше познакомить детей с культурой и традициями своей родины.


Наташа Поли, Наталья Водянова и Диана Крюгер
Наталья Водянова
Алиса Вольская, Грегори Ленц, Наталья Водянова и Наташа Поли
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Раскрыты масштабы обогащения российских миллиардеров в 2021 году
Раскрыты масштабы обогащения российских миллиардеров в 2021 году
Наталья Водянова, Диана Крюгер, Наташа Поли и Синди Бруна на вечеринке в Париже
Наталья Водянова, Диана Крюгер, Наташа Поли и Синди Бруна на
"Я чертова выжившая": Мэрилина Мэнсона обвинили в торговле людьми и антисемитских оскорблениях
"Я чертова выжившая": Мэрилина Мэнсона обвинили в торговле
В Нижегородской области 30 сентября пройдет чемпионат «Абилимпикс»
В Нижегородской области 30 сентября пройдет чемпионат «Абилимпикс»
В России стартует программа туристического кешбэка для победителей олимпиад
В России стартует программа туристического кешбэка для победителей
В Москве более 63 тысяч педагогов стали участниками онлайн-консультаций с экспертами
В Москве более 63 тысяч педагогов стали участниками
В рамках нацпроекта «Образование» в сельской школе во Владимирской области обновлён спортзал
В рамках нацпроекта «Образование» в сельской школе во Владимирской
Деревянный жезл в форме змеи, сделанный четыре тысяч лет назад, найден в Финляндии
Деревянный жезл в форме змеи, сделанный четыре тысяч лет назад,
В ЯНАО травматолог прописал ребенку мазь для лечения перелома
В ЯНАО травматолог прописал ребенку мазь для лечения перелома
Токсичные вещества в почве и продуктах можно выявить с помощью бактериальных ферментов
Токсичные вещества в почве и продуктах можно выявить с помощью
Рада вернула ставку НДС 20% на некоторую сельскохозяйственную продукцию
Рада вернула ставку НДС 20% на некоторую сельскохозяйственную
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 1 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 1 июля 2021 года

Топ на сегодня

Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры
Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов запустил конкурс видеороликов "Хорошая история"
Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным аксессуаром для всех
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным
Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности #говорюспасибо
Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности

Еще по теме

Наталья Водянова с Антуаном Арно, Джоан Смоллс, Даутцен Крез и другие на вечеринке в Париже
Наталья Водянова изумила фигурой в купальнике после пятых родов (фото)
Супермодель Наталья Водянова пришла на показ в кружевном боди (фото)
Наталья Водянова проводит время с мамой в Париже и публикует нежные фото