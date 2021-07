Назван лучший витамин для борьбы с усталостью

Лидия Мартынова

Многие борются с недостатком энергии и усталостью в течение дня с помощью кофе и энергетических напитков. Однако существует множество добавок, которые могут дать необходимый заряд энергии. Специалисты назвали лучшую из них.По информации Eat This, Not That!, речь идет о добавке B-комплекса. Это витаминный состав, который включает в себя все витамины группы B. Всего их 13.По словам специалистов, причиной чрезмерной усталости также может быть анемия. Она появляется из-за дефицита железа и витамина B12 в организме, а добавки витаминов группы В могут помочь справиться с недостатком энергии.Кроме того, каждый из витаминов группы B участвует в различных функциях организма, поэтому добавка улучшит общее состояние намного эффективнее, чем популярные бодрящие напитки.