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Новый прожиточный минимум с 1 июля: какие выплаты возрастут

Новый прожиточный минимум с 1 июля: какие выплаты возрастут
В Украине с 1 июля состоится очередное увеличение прожиточного минимума, вследствие чего возрастут выплаты по некоторым видам помощи. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 30 июня.

«Также 1 июля состоится очередное увеличение прожиточного минимума, согласно которому сейчас подвязано очень много выплат. То есть увеличиваются выплаты по безработице, выплаты по беременности и родам, выплаты одиноким матерям», - сказал Шмыгаль.

В этом контексте он проинформировал об инициативах, реализуемых правительством для введения безбарьерности в Украине.
«Вместе с первой леди Елена Зеленской и общественностью мы проводим постоянные встречи, чтобы лучше реализовать Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года, которая была принята Кабинетом Министров Украины. Сейчас разрабатываем детальный план ее введения, сегодня утвердим порядок устройства средств беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к зданиям любого назначения, а также к объектам транспортной инфраструктуры. Это единые правила, которые будут работать, чтобы стереть физические барьеры, которые, к сожалению, у нас еще много где существуют », - добавил премьер.

Как сообщалось, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021», прожиточный минимум с 1 июля 2021 года на одного человека трудоспособного возраста в расчете на месяц составит 2379 грн.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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