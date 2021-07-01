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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 1 июля 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 1 июля 2021 года

Нумерология — наука о числах, которой уже несколько тысяч лет. Эксперты в этой области дают прогнозы на каждый день, рассказывая о том, какие числа управляют энергетическими потоками и чем это чревато для нас с вами.


Первый день июля обещает быть далеко не самым простым и приятным. Удача может то приходить, то уходить много раз за день. Ее неуловимость и эфемерность неблагоприятно скажется на успехах во всех сферах жизни. Заговоры на счастье и удачу отчасти исправят это.

Число-покровитель 1 июля 2021 года

Все основные прогнозы делаются, исходя из того, какое число является самым главным. Чтобы узнать его, нужно сделать простые нумерологические расчеты: сложить цифры даты и прибавить к ним номер дня недели, то есть, 4: 1+0+7+2+0+2+1+4=17. 1+7=8.

Сегодня миром правит Восьмерка. Она утратит многие свои положительные особенности, и они уступят место изъянам. Среди таковых можно отметить непредсказуемость. Многие события будут развиваться по странному сценарию, который весьма непросто предсказать. Это значит, что сегодня нужно смотреть в оба. Сегодня главным символом дня станет белый шум, олицетворяющий вселенский хаос, неразбериху. В этот день вы можете почувствовать отголоски прошлого — многих из нас посетят мысли о нерешенных задачах и проблемах.



События 1 июля из прошлого

Очень многое о каждом дне могут сказать события, происходившие в ту же дату в прошлом. Эксперты выделили те из них, которые с наибольшей вероятностью могут произойти сегодня.

1 июля 1661 года был заключен мирный договор между Россией и Швецией. Чтобы завершить склоки и конфликты, порой нужно пресытиться негативными эмоциями. Если вы решили, что с вас хватит, не ждите чуда. Попробуйте начать мирные переговоры.

1 июля 1784 года считается днем раскола ордена Иллюминатов. Сегодня хаос, порожденный Восьмеркой, может привести к расставанию с любимым человеком, прекращению дружбы или делового сотрудничества. Если вашей вины в этом нет, значит, это точно приведет вас к чему-то хорошему в обозримом будущем.

1 июля 1997 года Гонконг вновь стал частью Китая. Сегодня вы можете вернуть себе прежний статус, очистить свое имя от негатива и завоевать доверие. Это идеальный день для выхода на новую работу.

1 июля 1999 года впервые за 300 лет открылось заседание парламента Шотландии. Это очень важный день, в который вы можете восстановить справедливость и получить то, что вам причитается по праву.


Советы нумерологов на этот четверг

Не теряйте веры в лучшее. Даже если будет происходить то, что вас расстроит и заставит переживать, это не конец света. Возможно, что это лишь временные неурядицы.

Постарайтесь забыть про слово «хочу». Лучше не совершать дорогостоящих покупок. Старайтесь экономить средства.

В этот день нужно заниматься важными делами и обязанностями. Если переложить их на чужие плечи, ничего хорошего не получится.

Переоценка возможностей — худшее, что только может произойти. Небольшая доля сомнений и объективности точно не станет лишней.

Восьмерка ценит правду и факты. Не полагайтесь на пустые домыслы или на непроверенные слова окружающих. В этот день будет процветать обман.

Будьте тактичными и добродушными в общении со всеми людьми. Окружающие обязательно заметят в вас эту светлую сторону.

Талисманы удачи на 1 июля

Вещи, подаренные близкими. Если у вас есть любимые предметы одежды или талисманы и украшения, подаренные теми, кого вы любите, то обязательно пользуйтесь ими сегодня. Они лишний раз будут напоминать вам о важности любви и дружбы. Своей светлой энергетикой они помогут вам осветить путь к достижению целей.

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По материалам: dailyhoro.ru

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