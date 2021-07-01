Обряд «Свиток желаний»: как исполнить свои мечты быстро и эффективно

Вадим Карасев

Есть очень хороший и простой способ достучаться до Вселенной и ускорить процесс получения того, что вам необходимо. Речь идет о так называемом «Свитке желаний» — обряде, который поможет вам добиться своих целей и исполнить мечты.

Ранее мы уже рассказывали о сильном ритуале «Ключ удачи», который помогает быстрее добиваться желаемого. Вам стоит попробовать провести и его тоже, ведь он довольно эффективен и прост.

Подготовка к обряду

Вам понадобится место, куда вы будете записывать свои самые важные желания. Это должен быть не просто листок бумаги или старая тетрадь. Это должен быть отдельный блокнот, красиво оформленный или выглядящий так, чтобы вам нравилось на него смотреть.

Это единственный предмет, который вам будет необходим. Далее приступайте к работе со своим «свитком».

Как исполнить мечты при помощи «Свитка желаний»

Все, что вам нужно делать, — это записывать свои цели, мечты и задачи в этот магический блокнот. Чтобы он начал работать, вам необходимо сделать две вещи.

Во-первых, нужно зарядить блокнот заговором и дать начальный импульс. Зарядка «свитка» происходит эффективнее всего в Полнолуние. Очень хорошо, если у вас скоро день рождения. В такие дни зарядка тоже происходит довольно эффективно, ведь это день силы для каждого человека.

Для зарядки нужно прочитать заговор, взяв свой блокнот в руки: «Мои мечты — моя сила. Да будет так всегда. Пусть сделают они меня сильнее, счастливее и позитивнее. Аминь».

Далее идет второй, очень важный этап. Необходимо завершить зарядку своего «свитка желаний». Для этого нужно вписать в него самое первое свое желание, которое вы сможете совершенно точно исполнить в этот же день. Например, вы запланировали сходить в магазин, чтобы купить себе новое платье для корпоратива. Вы записываете желание, а затем исполняете его. Так ваш «свиток» синхронизируется с энергетическими потоками Вселенной и начнет работать в полную силу.

После этого нужно будет записывать все свои желания в этот блокнот. Само собой, делать это нужно не в произвольной форме, а по особым правилам, чтобы мироздание смогло понять ваше сообщение.

Во-первых, записи должны быть сформулированы в настоящем времени: «я получаю новые знания и навыки», «я нахожу вторую половинку» и так далее.

Второе условие — ни в коем случае не используйте частицу «не» или слово «нет» в формулировке желаний. Например, нельзя писать «меня не увольняют с работы». Отрицания Вселенная не улавливает, поэтому она воспринимает это как «меня увольняют с работы». Вместо этого напишите «я сохраняю работу».

Третье правило — желания загадываем только для себя. Это ваш «свиток желаний», поэтому и желания только ваши. Если желание связано с другими людьми, то его стоит формулировать в виде благодарности, например: «Благодарю Вселенную за здоровье моих детей».

Правило четвертое — загадывайте то, что действительно может исполниться, и то, что вы можете сделать сами. Желания нужно формулировать точно. «Я привлекаю любовь» лучше заменить на «я становлюсь привлекательнее, поэтому люди меня чаще замечают».

Помните о том, что это ваш «свиток», поэтому никто не должен знать о нем. Не показывайте его никому и никому о нем не рассказывайте. Читайте свои желания каждый день перед сном и добавляйте туда что-то новое. Не бойтесь просить что-то простое. Так свиток будет заряжаться и с большей эффективностью исполнять ваши мечты.