Онищенко дал совет желающим пройти ревакцинацию против COVID-19

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

18:26 Автор: Евгения Филиппова

Было бы идеально, если бы люди проверяли уровень иммунного ответа после первичной вакцинации или перенесённого COVID-19 прежде чем проходить ревакцинацию от коронавируса. Но не все могут сдать тест на антитела, в том числе, потому что это недёшево. К тому же, нет точных данных, насколько долго выработанный иммунитет остаётся эффективным, поэтому в России установили оптимальные сроки ревакцинации. Об этом сказал «Парламентской газете» академик РАН, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

В Москве запустили ревакцинацию против коронавируса для тех, кто прошёл первичную вакцинацию или переболел COVID-19 полгода назад или раньше. Об этом 1 июля сообщил на своём сайте мэр Сергей Собянин. Он отметил, что нужно сделать повторную прививку независимо от наличия и уровня антител. Проводить ревакцинацию по таким правилам ранее порекомендовал регионам Минздрав.

«Идеально было бы измерять конкретный уровень иммунного ответа от предыдущей прививки или после перенесённого заболевания, но, во-первых, это не везде и не все могут сделать, и, во-вторых, это достаточно дорого», — сказал Геннадий Онищенко.

В России стартовала ревакцинация от коронавируса

Вакцинацию против COVID-19 можно сравнить с вакцинацией от клещевого энцефалита, считает депутат. Так, каждый год в Москве и Московской области прививают людей, которые работают в лесу и лесопарках. Прививаются и обычные граждане, которые летом едут за город жить, гулять по лесу, собирать грибы и ягоды. «И никто не смотрит, есть антитела, нет антител — просто прививаются и всё. Такой установлен порядок. Вакцинация от коронавируса сродни этому. Так как нет точных данных, как долго и насколько эффективно сохраняется иммунитет после вакцины, после перенесённого заболевания, устанавливается оптимальная кратность ревакцинации», — пояснил академик.

Многие москвичи, принимая решение о прививке, проверяют наличие антител, добавил он. По мнению Онищенко, это хороший задел на будущее в плане вакцинации в целом, а не только от коронавируса. Раньше была только практика жёсткого календаря прививок, в котором прописано, какие вакцины, в каком возрасте, с какой периодичностью делать. Постепенно ситуация меняется.

«Со временем мы будем каждому человеку подбирать индивидуальный календарь прививок. Например, мы делаем две инъекции «КовиВака», разработанного в центре Чумакова. Может случится, что молодому здоровому человеку и одной будет достаточно, организм даст хороший ответ. А в другом случае может быть и две мало, потому что иммунная система не так среагирует и так далее», — отметил Геннадий Онищенко.

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