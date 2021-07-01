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Онищенко дал совет желающим пройти ревакцинацию против COVID-19

Онищенко дал совет желающим пройти ревакцинацию против COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


18:26  Автор: Евгения Филиппова



Было бы идеально, если бы люди проверяли уровень иммунного ответа после первичной вакцинации или перенесённого COVID-19 прежде чем проходить ревакцинацию от коронавируса. Но не все могут сдать тест на антитела, в том числе, потому что это недёшево. К тому же, нет точных данных, насколько долго выработанный иммунитет остаётся эффективным, поэтому в России установили оптимальные сроки ревакцинации. Об этом сказал «Парламентской газете» академик РАН, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

В Москве запустили ревакцинацию против коронавируса для тех, кто прошёл первичную вакцинацию или переболел COVID-19 полгода назад или раньше. Об этом 1 июля сообщил на своём сайте мэр Сергей Собянин.  Он отметил, что нужно сделать повторную прививку независимо от наличия и уровня антител. Проводить ревакцинацию по таким правилам ранее порекомендовал регионам Минздрав.  

«Идеально было бы измерять конкретный уровень иммунного ответа от предыдущей прививки или после перенесённого заболевания, но, во-первых, это не везде и не все могут сделать, и, во-вторых, это достаточно дорого», — сказал Геннадий Онищенко.

В России стартовала ревакцинация от коронавируса


Вакцинацию против COVID-19 можно сравнить с вакцинацией от клещевого энцефалита, считает депутат. Так, каждый год в Москве и Московской области прививают людей, которые работают в лесу и лесопарках. Прививаются и обычные граждане, которые летом едут за город жить, гулять по лесу, собирать грибы и ягоды. «И никто не смотрит, есть антитела, нет антител — просто прививаются и всё. Такой установлен порядок. Вакцинация от коронавируса сродни этому. Так как нет точных данных, как долго и насколько эффективно сохраняется иммунитет после вакцины, после перенесённого заболевания, устанавливается оптимальная кратность ревакцинации», — пояснил академик.

Многие москвичи, принимая решение о прививке, проверяют наличие антител, добавил он. По мнению Онищенко, это хороший задел на будущее в плане вакцинации в целом, а не только от коронавируса. Раньше была только практика жёсткого календаря прививок, в котором прописано, какие вакцины, в каком возрасте, с какой периодичностью делать. Постепенно ситуация меняется.

«Со временем мы будем каждому человеку подбирать индивидуальный календарь прививок. Например, мы делаем две инъекции  «КовиВака», разработанного в центре Чумакова. Может случится, что молодому здоровому человеку и одной будет достаточно, организм даст хороший ответ. А в другом случае может быть и две мало, потому что иммунная система не так среагирует и так далее», — отметил Геннадий Онищенко.


#вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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