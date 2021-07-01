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Первые Международные детские инклюзивные творческие игры пройдут в онлайн-формате

Первые Международные детские инклюзивные творческие игры пройдут в онлайн-формате

В Хабаровском крае продолжается подготовка к проведению Первых Международных детских инклюзивных творческих игр. В связи с эпидемиологической ситуацией конкурсные мероприятия пройдут в заочном формате, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Финальные творческие состязания будут проводиться с 12 по 19 августа по 25 номинациям в восьми видах искусства: музыкальное, изобразительное, аудиовизуальное, театральное, хореографическое, цирковое, художественное слово, жестовая песня.

В них примут участие дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

По мнению организаторов, заочный формат позволит увеличить количество участников как из регионов России, так и из-за рубежа.

«Ранее в муниципальных районах края состоялись отборочные этапы. Свой талант демонстрировали более 1100 человек. В итоге в региональную сборную вошел 261 участник из числа детей-инвалидов, детей с ОВЗ, а также инклюзивные творческие детские коллективы из 18 районов», – уточняется в информационном релизе.

Для участия в финальном этапе в адрес организаторов до 20 июля необходимо прислать видео с конкурсными работами.

Помимо конкурсной программы, запланирована международная научно-практическая конференция «Новая концепция в системном подходе комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Международные детские инклюзивные творческие игры состоятся в регионе впервые. Цель проекта – поддержка творчески одаренных детей, имеющих инвалидность.

# Общество
По материалам: edu.ru

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