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Подведены итоги ЕГЭ по биологии

Подведены итоги ЕГЭ по биологии

Предварительные итоги ЕГЭ по биологии демонстрируют стабильность результатов этого экзамена по сравнению с прошлыми годами. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Средний тестовый балл по биологии практически не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 51,1. 6367 участников ЕГЭ по биологии написали экзаменационную работу на высокий балл (от 81 до 100), стобалльников по этому предмету в 2021 году – 62 человека. Не преодолели минимальную границу в 36 тестовых баллов около 18,6% участников, что немногим больше, чем в прошлом году», - , – указано в информационном релизе.

В основной срок, 18 июня, биологию сдавали более 127 тысяч участников, что на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.

«В 2021 году большинство участников основного периода экзамена справились с заданиями первой части практически по всем разделам курса биологии, продемонстрировали умение решать простейшие биологические задачи по генетике и цитологии, заполнять схемы, анализировать биологический текст и определять нужную информацию, анализировать результаты экспериментов, представленные в виде таблиц, графиков, диаграмм, и делать правильные выводы. Положительные результаты свидетельствует об овладении участниками экзамена базовым ядром содержания биологического образования, о сформированности основных биологических знаний, предметных и метапредметных умений», – прокомментировали результаты экзамена в Федеральном институте педагогических измерений.

Однако с отдельными заданиями базового и особенно повышенного уровня сложности участники экзамена справились хуже. Низкие результаты получены по темам «Дыхание человека», «Нервная система человека», «Внутреннее строение насекомых», «Фотосинтез». Проблемным оказался и ряд заданий на последовательность процессов и явлений, например мейоз, митоз, кровообращение.

В части 2 среди заданий высокого уровня сложности наибольшие затруднения вызвали задания линий 25 и 26, где требовалось дать развернутый, аргументированный ответ. В этих заданиях нужно было продемонстрировать не только знания, но и умение объяснять и интерпретировать научные факты, конкретные примеры, применять теоретические знания для объяснения биологических процессов и явлений.

В то же время участники экзамена успешно продемонстрировали умение анализировать тексты, находить ошибочные суждения и исправлять их, определять по рисункам организмы разных царств, отдельные органы человека, объяснять их функции.

# Общество
По материалам: edu.ru

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