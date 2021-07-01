Полезные советы и обряд на выход из черной полосы

Вадим Карасев

Черная полоса бывает у каждого из нас. Иногда причиной служит наше собственное настроение, а иногда у череды проблем бывают и иные причины. В данной статье мы расскажем о способах борьбы с проблемами и методами выхода из черной полосы.

Ранее мы рассказывали, что такое черная полоса и почему беда часто приходит не одна. У подобного процесса может быть много причин, но для начала вам необходимо разобраться с текущими неурядицами, а только потом уже начинать заниматься проработкой причин.

Полезные советы для выхода из черной полосы

Практически всегда череда проблем начинается из-за неправильного отношения человека к негативным событиям. Из-за них во многих людях растут страхи и неуверенность.

Первый совет: прекратите накручивать себя. Когда мы связываем проблемы с тем, что нам не подвластно, мы теряем контроль. Старайтесь всегда думать о том, что проблемы произрастают там, где вы допускаете ошибки. Виновники наших проблем — мы сами. Только тогда, когда вы это осознаете, черные полосы будут превращаться в возможности для личностного роста.

Второй совет: перестаньте общаться с теми, кто заставляет вас сомневаться в себе. Есть люди, которые слишком суеверны. Они видят во всем происки врагов и черную магию. Из-за них черная полоса становится проклятьем, а не решаемой проблемой. Есть те, кто просто снижает нашу уверенность своими замечаниями и словами «ты не сможешь», «тебе это не нужно». Обходите стороной всех этих людей и общайтесь с оптимистами и реалистами.

Третий совет: убирайтесь дома. Иногда негативная энергия копится в окружающем нас пространстве. В таком случае наше биополе ослабевает, поэтому проблемы появляются все чаще и чаще. Держа дом в чистоте, вы делаете свою жизнь лучше.

Последний совет: повышайте свою энергетику. Занимайтесь спортом, соблюдайте режим, питайтесь правильно и боритесь с вредными привычками. Здоровое тело приводит к укреплению биополя и к открытию чакр. В таком состоянии любая проблема будет казаться мелочью и легко преодолимой преградой.

Обряд на борьбу с черной полосой

Если вы все делаете правильно, но проблемы все прибывают и прибывают, значит, тут действительно может иметь место сглаз. Не спешите искать врагов среди окружения, ведь это может быть и самосглаз, когда человек навлекает на себя проблемы сам. В таком случае можно провести обряд на снятие черной полосы и удаление сглаза.

Для его проведения вам необходимы белая соль, свеча и два зеркала. Поставьте два зеркала одно напротив другого. Между ними поставьте свечу и зажгите ее. Произнесите заговор: «Огонь животворящий, избавь меня от беды. Своей силою удали все плохое. Изгони мысли мрачные, разруху на пути жизненном останови, дабы тьма меня не касалась и не ломала жизнь мне. Пусть ветры жизненные не бросают меня из одной стороны в другую. Сними с меня, святой огонь, неприятности черной полосы. Аминь».

После этого возьмите соль и посыпьте ею свечу, чтобы она погасла. После этого произнесите «да будет так». Обряд можно проводить раз в неделю, но не чаще. Если проводить его чаще, лучшего эффекта достичь все равно не получится.