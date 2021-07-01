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Правительство продлило упрощенный порядок маркировки лекарств

Правительство продлило упрощенный порядок маркировки лекарств

21:56  Автор: Жанна Звягина


Источник: Правительство России



Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного порядка маркировки лекарств еще на семь месяцев — до февраля 2022 года. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства.

«Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощённый режим будет действовать до 1 февраля 2022 года, чтобы получатели партий лекарств не зависели от ошибок или задержек со стороны своих поставщиков», — говорится в сообщении.

По упрощенному порядку аптеки и дистрибьюторы не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, чтобы поставить эти лекарства на баланс и выпустить в продажу. Сведения автоматически подтверждаются самой системой маркировки с помощью проверки кода товара и данных участников. Такой порядок повышает скорость операций с препаратами для всех участников и снижает риски возникновения дефицита лекарств в аптеках.

Вместе с тем, начиная с 1 июля, упрощенный порядок не распространяется на ввозимые в страну медикаменты. По данным пресс-службы кабмина, этот функционал перестал быть востребован компаниями, за последние три месяца им воспользовались дважды.

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Михаил Мишустин впервые подписал постановление, которое упрощает порядок работы с системой мониторинга движения лекарств, в ноябре 2020 года — такой порядок будет действовать до полной готовности всех участников отрасли.


#лекарства #маркировка


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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