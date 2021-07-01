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Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане в Лондоне

Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане в Лондоне

Если бы не трагическая авария в Париже в 1997 году, унесшая жизнь принцессы Дианы, сегодня ей могло бы исполниться 60 лет. В день ее рождения ее сыновья, 39-летний принц Уильям и 36-летний принц Гарри, открыли памятник принцессе Уэльской в саду Кенсингтонского дворца.

Скульптура представляет собой Диану в сопровождении мальчика и девочки, сама принцесса увековечена в наряде из блузки и юбки. Это реальный образ принцессы Дианы — в этой одежде она позировала для рождественской открытки в 1993 году.


Принцесса Диана с сыновьями

Стоит отметить, что к детям Диана всегда относилась с особой теплотой и всегда искренне обнимала и приветствовала самых маленьких зрителей во время официальных поездок или мероприятий. Автором монумента стал Ян Рэнк-Бродли.


Принц Уильям и принц Гарри

В церемонии не участвовал бывший муж принцессы Дианы и отец Гарри и Уильяма, 72-летний принц Чарльз. Что его не будет, стало известно еще несколько дней назад. Согласно источниками The Times, принц Уэльский не хочет "бередить старые раны" и "находит это мероприятие слишком тяжелым". На церемонии зато присутствовали брат и сестры Дианы.



Впрочем, с большим любопытством все ожидали воссоединения принцев Уильяма и Гарри, которые, по слухам, не очень ладят после отъезда Гарри в США и скандального интервью его супруги Меган Маркл, в котором прозвучали обвинения в расизме в адрес королевской семьи и нападки в адрес Кейт Миддлтон.




Однако, даже если разногласия и есть, на публике братья держались весьма достойно: вместе прошли к памятнику и стянули закрывавший его чехол, а также вполне дружески переговаривались.



В официальном инстаграме принца Уильяма и Кейт Миддлтон также появилось общее заявление братьев.

Сегодня, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер — качества, которые сделали ее символом добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней. Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия. Спасибо Яну Рэнк-Бродли, Пипу Моррисону и их командам за их выдающуюся работу, друзьям и спонсорам, которые помогли в этом, и всем тем во всем мире, кто хранит память о нашей матери,

— говорится в нем.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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