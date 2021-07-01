Про "Колобка", преемника, диету и счастье: 12 ярких цитат Владимира Путина с прямой линии

Вадим Карасев

Сегодня 68-летний Владимир Путин провел восемнадцатую по счету прямую линию. Глава государства начал общаться с народом в полдень и за почти четыре часа в эфире успел ответить на 68 самых разных вопросов от жителей страны. Spletnik собрал самые интересные цитаты президента — о выступлении сборной России на Евро-2020, отношениях с Украиной, любимых художественных произведениях и не только.

О своем преемнике

Говорят, свято место пусто не бывает. Моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем, кто будет претендовать на должность президента. Придет время, когда я смогу сказать, что тот или иной человек готов возглавить нашу страну.

О том, что будет делать после отставки

А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть.





Владимир Путин

Об отдыхе

У нас ведь как говорят: если отдыхают люди, посидят-посидят немного да и выпьют, а если бокал поднимут, то обязательно что-нибудь споют. Я русский человек и мало чем отличаюсь от большинства граждан в этом смысле. Поем русские и советские пени — они мелодичные, красивые и содержательные.

О своем знании иностранных языков

Ошибки, конечно, есть, это же не родной язык. Основная проблема — утрата словарного запаса. Это как музыкальный инструмент — каждый день нужно тренироваться.

О борьбе с напастями

Во-первых, к ним нужно относиться как к неизбежному. Главное — нужно быть уверенным в правильности курса, которым ты движешься. И тогда, как ледокол, можно идти через любую ледовую толщу, не особенно обращая внимания на то, что происходит вокруг, и стремясь к цели, которую ты перед собой ставишь.

О главном достижении на посту президента

Надеюсь, что оно еще впереди.





Художественные произведения, которые произвели сильное впечатление

"Война и мир", Первый концерт Чайковского и "Колобок". На последнее произведение просил бы обратить особое внимание всех моих коллег, которые занимают то или иное высокое должностное положение. Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, будете принимать за чистую правду льстивые речи, то рискуете быть съеденными.

О счастье

Нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать.

Об отношении к диетам

Все хорошо в меру.





О единстве с украинским народом

Я не считаю украинский народ недружественным. Я вообще считаю, что украинцы и русские — один народ. Из Африки в Израиль приезжают "черненькие" — и все равно евреи. Некоторые говорят на идише, не на иврите, но все равно — еврейский народ. У нас есть народ — мордва, разные части которого говорят на языках, которые отличаются друг от друга больше, чем русский и украинский. Но они понимают, что раскол вреден.

Русский народ всегда старались раздробить. Сначала Польша, потом это подхватила Австро-Венгрия. Были великороссы, белороссы и малороссы. Внешнее влияние спровоцировало раскол. Потом еще большевики внесли свой вклад. Я не считаю, что украинский народ является недружественным, но руководство является недружественным. Русский народ объявили некоренным на Украине. К чему это приведет? Часть людей вынуждена будет уехать. Это приведет к сокращению числа русских.

Выдавливают русский язык из практической жизни. Везде хватает узколобых людей и крайних националистов. И у нас такие есть, и на Украине. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. Это разрушительно.





О выступлении российской сборной на Евро-2020

Спорт есть спорт. И в спорте есть триумфы, есть поражения и неудачи. И сборная по хоккею у нас не отличилась, и сборная по футболу. Не буду вдаваться в подробности. У нас есть специалисты, и нужно им довериться. В таких случаях нужно подумать на тему того, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за это. Нужно вместе с ними подумать, что можно сделать. Потенциал у нас очень хороший.





Ответ Путина на обращение жительницы Новокузнецка

В какой-то момент на прямую линию поступило обращение Елены Калининой из Новокузнецка. Она попросила президента помочь в ремонте крыши детского сада и школы. Елена Владимировна призналась, что до этого с ней связывались некие люди и просили удалить свое обращение к президенту, поинтересовавшись, не жалко ли ей директора сада и собственную внучку.

В ответ Владимир Путин успокоил Елену Калинину. Он убедил ее не бояться угроз в свой адрес, а также обещал обязательно помочь с ремонтом.

Кто угрожал Елене Владимировне? Елена Владимировна, не беспокойтесь по поводу опекунства над внучкой. Считайте, что такой проблемы не существуют. Пусть думают о своих проблемах те, кто вам угрожает. Что касается непосредственно вопроса, у нас предусмотрены крупные средства на ремонты детских садов и школ. Надеюсь, эту проблему решат.



