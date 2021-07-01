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Происходящие сегодня изменения формируют новые вызовы

Происходящие сегодня изменения формируют новые вызовы

Президент Российской Академии образования Ольга Васильева считает, что изменения, происходящие сегодня в обществе и в сфере образования, формируют новые вызовы, на которые необходимо точно и быстро реагировать. 

«Сегодня Российская Академия образования должны активно заявить о себе как о главной организации в сфере развития наук об образовании, потому что именно так изначально был обозначен статус академии в 1943 году», – подчеркнула она. 

Ольга Васильева напомнила, что важнейшими задачами академии до 2030 года будет, прежде всего, интеграция наук об образовании в общую стратегию научно-технологического развития России и изменение роли наук об образовании в обеспечении устойчивого, динамичного и сбалансированного развития нашей страны.

# Общество
По материалам: edu.ru

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