Происходящие сегодня изменения формируют новые вызовы

Алексей Вольцев

Президент Российской Академии образования Ольга Васильева считает, что изменения, происходящие сегодня в обществе и в сфере образования, формируют новые вызовы, на которые необходимо точно и быстро реагировать.

«Сегодня Российская Академия образования должны активно заявить о себе как о главной организации в сфере развития наук об образовании, потому что именно так изначально был обозначен статус академии в 1943 году», – подчеркнула она.

Ольга Васильева напомнила, что важнейшими задачами академии до 2030 года будет, прежде всего, интеграция наук об образовании в общую стратегию научно-технологического развития России и изменение роли наук об образовании в обеспечении устойчивого, динамичного и сбалансированного развития нашей страны.