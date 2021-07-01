Противостояние Марса и Сатурна 1 июля 2021 года: предостережения для Знаков Зодиака

Вадим Карасев

Июль начнется не с самой приятной ноты. В самый первый день месяца Марс и Сатурн окажутся в неблагоприятном положении относительно друг друга. Это значит, что нам придется быть чуточку осторожнее. Астрологи дали важные советы каждому Знаку Зодиака на этот день.

Фактически, это один из самых опасных дней июля. Оппозиция планет, называемая также противостоянием, в большинстве случаев является позитивным аспектом, но не в случае Марса и Сатурна, энергетика которых абсолютно не синхронизирована. Энергетические потоки будут хаотичными в этот день, поэтому доброта может смениться злобой, а вера в себя может затмиться фобиями.

Овен

Овнам стоит остерегаться замкнутости и стремления к уединению. Этим людям астрологи советуют как можно чаще находиться среди друзей, коллег или родственников. Нужно общаться, развлекаться и улыбаться. Стоит забыть о негативных историях, сфокусировавшись на чем-то хорошем.

Телец

Тельцам стоит как можно осторожнее относиться к деньгам. Нельзя в этот четверг тратить ни копейки бесцельно. Это может привести к тому, что они потеряют деньги и не получат за них ровным счетом ничего. Также астрологи советуют Тельцам сегодня опасаться токсичных людей, мошенников и хитрецов.

Близнецы

Близнецы могут перестать на непродолжительный срок верить в себя, свою харизму и обаяние. Оптимистичное настроение может резко смениться на негативное. В такой период лучше воздержаться от общения. Можно заняться личными делами или полностью уйти в работу, бизнес, хобби.

Рак

Раки в этот день могут стать очень вспыльчивыми, негативными. Это оттолкнет от них близких и вторую половинку. Самый лучший выход для этих людей — побыть в уединении. Противостояние планет сделает так, что все будет валиться из рук, а новые начинания и даже самые простые дела будут даваться с огромным трудом.

Лев

Львы испытают всплеск неуверенности в себе. Многим представителям данного Знака придется провести день в борьбе с комплексами, что им не свойственно. Нельзя позволять отрицательным мыслям заходить слишком далеко. Львам важно окружить себя теми, кто верит в них и не станет подрывать их самолюбие.

Дева

Девы станут беспечными могут даже идти на риски. Марс и Сатурн сделают так, что эти люди перестанут видеть опасность в любовных и финансовых авантюрах. Нужно остерегаться желания легкой наживы. Есть вероятность того, что неприятный опыт станет для этих людей полезным, но лучше не играть со огнем.

Весы

У Весов может появиться сильное желание изменить свой внешний вид. В такие дни людям этого Знака категорически запрещено менять стиль и покупать новую одежду. Важно оставить все так, как есть, не поддаваясь импульсам. Уже завтра подобные решения перестанут казаться правильными.

Скорпион

Скорпионам захочется получить подтверждение своей уникальности и исключительности. 1 июля они начнут искать у окружающих людей одобрения, но не получат его. Люди в этот день будут черствыми, поэтому их молчание и закрытость расшатают нервы и породят в Скорпионах негатив и злобу.

Стрелец

Многим Стрельцам в период противостояния Марса и Сатурна хочется сменить планы. Появляется ощущение того, что все сделанное ранее и текущие задачи неверны, бесполезны. Разумеется, это не так. Нельзя под натиском подобных мыслей обесценивать свои достижения.

Козерог

Козероги могут потерять мотивацию, стать ленивыми и склонными к агрессии. Это существенно снизит их продуктивность. День будет очень непростым, крайне непредсказуемым. С самого утра могут возникать неприятные сюрпризы и плохие новости. Относиться ко всему стоит проще.

Водолей

Астрологи предостерегают этих людей о том, что 1 июля их интуиция может завести их в такие дебри, выбраться из которых не получится. Стоит доверять только здравому смыслу и личному опыту. Если не рисковать зря, то этот четверг вполне может сойти за обычный рядовой день.

Рыбы

Многих Рыб Марс и Сатурн сделают черствыми и злыми. Это совсем не свойственно людям данного Знака Зодиака, поэтому исправить сегодняшние ошибки можно будет почти сразу. Главное — не бояться признавать свои ошибки и просить за них прощения. За это люди будут уважать Рыб еще больше.