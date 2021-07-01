Прототип летающего автомобиля AirCar совершил первый в мире междугородный перелет

Вадим Карасев

Прототип летающего автомобиля AirCar совершил первый в мире для подобного типа транспортного средства междугородный перелет. За рулем машины находился ее создатель Стефан Кляйн.

Мужчина доехал на аэромобиле до взлетной полосы международного аэропорта в словацкой Нитре, где взлетел и через 35 минут успешно приземлился в аэропорту Братиславы, а после отправился в центр города. Расстояние между этими населенными пунктами составляет 96 км, на дорогу обычно уходит 1 час, а полет совершается почти вдвое быстрее.



Сейчас AirCar Prototype 1 имеет двигатель BMW мощностью 160 л. с. и парашют. Машина способна летать на высоте до 2500 м со скоростью до 190 км/ч. Планируется, что разработка получит двигатель мощностью 300 л. с. и сертификат EASA CS-23. Она сможет двигаться в воздухе со скоростью до 300 км/ч при дальности полета до 1000 км.

Владельцам такого транспортного средства понадобится как лицензия пилота, так и обычное водительское удостоверение. По словам создателей аппарата, он отлично подойдет для отдыха и самостоятельных поездок, а также в качестве коммерческой службы такси.

