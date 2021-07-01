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Путин мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве, - Кулеба

Путин мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве, - Кулеба
Президент Российской Федерации Владимир Путин мечтает о том, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Но в Украине никто не будет решать ее судьбу, кроме украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Когда Путин заводит старую песню о "внешнее управление", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопрос Украины решались в Москве. Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих", - написал он.

Напомним, ранее Путин заявил, что решения по украинскому вопросу на сегодня принимаются в США.

"Ну что встречаться с Зеленским… Если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и Париже. Ну и о чем разговаривать?", - заявил Путин.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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