Путин рассказал о программе капремонта школ

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о программе капитального ремонта школ. Глава государства отметил, что она уже почти сверстана.



Путин привел статистику: 60% школ страны требуют небольшого ремонта, 10% – капитального. Запланировано построить 1300 новых школ вместо аварийных. Всего в стране при том около 40 тысяч школ.

"Деньги запланированы, программа свёрстана. Руководители регионов должны сделать соответствующие заявки", – сказал президент.



Тема ремонта школ поднималась Владимиром Путиным во время съезда партии "Единая Россия" 19 июня. Тогда глава государства поручил сделать особый акцент на сельских учебных учреждениях.

30 июня Владимир Путин проводит традиционную прямую линию. Всего ему поступило около 2 миллионов вопросов.