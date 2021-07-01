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Путин внес в Госдуму соглашение о создании пункта ВМФ в Судане

Путин внес в Госдуму соглашение о создании пункта ВМФ в Судане

22:50  Автор: Жанна Звягина



Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота. Законопроект опубликован в четверг в базе данных палаты.

Соглашение о создании на территории Судана российской военной базы было подписано в Хартуме 23 июля 2019 года и 1 декабря 2020 года в Москве. Согласно договорённостям, численность персонала российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ в городе Порт-Судан на Красном море не превысит 300 человек. Документ предполагает, что на базе могут одновременно находиться до четырёх военных кораблей ВМФ России, включая корабли с ядерной энергетической установкой. Россия будет охранять и защищать границы акватории силами ПВО, а Судан обеспечит внешнюю защиту. Договорённости будут действовать 25 лет и могут автоматически продлеваться на последующие 10-летние периоды.

В апреле начальник штаба вооружённых сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что страна намерена пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. Военный сослался на то, что документ приняло предыдущее правительство, но не ратифицировал парламент.

Посольство России в Судане опровергло данные о заморозке договора о базе ВМФ


На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении соглашения на ратификацию. В четверг президент назначил заместителя министра обороны Николая Панкова своим представителем в Госдуме и Совете Федерации по вопросу ратификации документа.


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По материалам: pnp.ru

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